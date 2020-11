Cyberpunk 2077, nuovo trailer gameplay: ecco come girerà su PS5 e PS4

Mancano poco più di due settimane all'agognato debutto di Cyberpunk 2077, ultima fatica degli autori di The Witcher 3: Wild Hunt e, con ogni probabilità, il titolo più desiderato dell'anno.

Pochi giorni fa, il GdR di CD Projekt RED si era mostrato nel suo primo gameplay catturato su console, più precisamente su Xbox One X e Series X. Questa volta tocca alle PlayStation di Sony e anche in questo caso Cyberpunk 2077 sembra all'altezza delle nostre aspettative.

Cyberpunk 2077 in azione su PlayStation 4 Pro e PlayStation 5

L'ultimo filmato gameplay raccoglie alcune clip registrate sulla nuova PS5 e su PS4 Pro, console mid-gen che precede l'ultima arrivata di casa Sony. Specifichiamo che la versione del gioco qui catturata corrisponde a quella last-gen, che sfrutta al massimo l'hardware di vecchia generazione e che trae vantaggio dalle feature di PlayStation 5 per migliorare leggermente la qualità visiva.

Proprio come nel trailer rilasciato per Xbox, il gameplay registrato su PlayStation raggiunge la soglia massima dei 1080p e dei 30 fps. Night City appare dettagliata e l'azione sullo schermo garantisce fluidità e stabilità del frame rate, almeno nella maggior parte dei casi. L'effettistica del meteo dinamico appare più che convincente su PS4 Pro, mentre su PS5 riesce a guadagnare qualche punto in più nel momento in cui osserviamo - lo stesso vale per il sistema d'illuminazione.

Dal nuovo trailer resta purtroppo esclusa la versione 'standard' di PlayStation 4, pertanto non possiamo farci un'idea chiara del livello di prestazioni offerto sulla PS4 meno performante.

Se non fosse ancora chiaro, Cyberpunk 2077 gira su PlayStation 5 tramite retrocompatibilità. Sarà solo nel 2021 che accoglieremo la versione next-gen, la quale sfrutterà appieno la potenza del nuovo hardware per aumentare la risoluzione del gioco e, si spera, il frame rate. L'aggiornamento alla 'vera' edizione PS5, e a quella Xbox Series X, sarà disponibile in forma gratuita.

CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 uscirà davvero il 10 dicembre

Con l'ultimo rinvio del gioco, che ha spostato la data dallo scorso 19 novembre al prossimo 10 dicembre, CD Projekt RED ha colto alla sprovvista numerosi utenti in trepida attesa. In un incontro con gli investitori, tuttavia, il CFO Piotr Nielubowicz ha voluto rassicurare tutti.

Stando alle parole di Nielubowicz, Cyberpunk 2077 uscirà una volta per tutte il 10 dicembre. Nonostante i dubbi, il CFO afferma con assoluta certezza che non ci saranno altri rinvii.

Tra pochi giorni, dunque, Cyberpunk 2077 sbarcherà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Sarà retrocompatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X dove, come anticipatovi poco fa, accoglierà prossimamente l'upgrade gratuito alla versione next-gen.