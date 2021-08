PS5, il nuovo modello: c'è un dissipatore più piccolo. Un passo indietro per Sony?

Poche settimane fa in Giappone, Australia e in alcune parti degli Stati Uniti sono apparsi i primi nuovi modelli di PlayStation 5. In questa versione, frutto di una revisione hardware, Sony avrebbe utilizzato materiali più economici e facilmente reperibili per far fronte alla domanda eccezionalmente elevata della console. Ci si è interrogati a lungo sui cambiamenti apportati dal produttore, ma ora che abbiamo i primi teardown possiamo finalmente scoprire quali sono le novità: ecco che appare un dissipatore più piccolo e leggero e, potenzialmente, meno efficiente.

PS5 e il "mistero" dei 300 grammi: il teardown di Austin Evans

Lo youtuber Austin Evans è stato uno dei primi a mettere le mani sulle console di ultima generazione: nel caso di Xbox Series X, Evans ha potuto mostrare in anteprima mondiale l'hardware interno dell'ammiraglia Microsoft, con ben otto mesi di anticipo sul lancio ufficiale della console. Per quanto riguarda PS5, uno dei primi teardown diffusi su YouTube proveniva proprio da Evans: in tale occasione abbiamo dato uno sguardo ravvicinato al sistema di raffreddamento della console Sony, costituito da un dissipatore molto generoso in termini di dimensioni.

Lo scorso weekend, Austin Evans ha replicato l'impresa di un anno fa smontando la "nuova" PlayStation 5 con l'obiettivo di giustificare il peso ridotto dell'ultimo modello - che, ricordiamo, è più leggero di circa 300 grammi. Evans ha scovato un paio di novità del tutto inaspettate.

Viene confermata la presenza della nuova vite montata sulla base della console, che consentirà agli utenti di avvitare con più facilità il piccolo stand allo chassis di PS5, senza dover ricorrere a ulteriori utensili. Ci sono differenze anche nel posizionamento dell'antenna Wi-Fi, il che potrebbe risolvere il problema segnalato da diversi utenti inerente alla costante perdita del segnale Wi-Fi.

Le novità più rilevanti riguardano però il già menzionato sistema di raffreddamento.

La nuova PlayStation 5 monta infatti una nuova ventola, identica a quella "vecchia" nel peso, ma caratterizzata da un differente design.

Questa affianca un dissipatore sensibilmente più piccolo di quello presente nel modello lanciato nel novembre 2020: il nuovo heatsink sembra inoltre costruito in alluminio, metallo più leggero del rame scelto, invece, per il dissipatore della PS5 originale. Austin Evans ha così risolto il mistero dei 300 grammi "mancanti" della nuova versione della console Sony.

La nuova PlayStation 5: una console peggiore? Sì, per Evans

Secondo Evans, tuttavia, il dissipatore più piccolo e leggero porta con sé potenziali problemi di surriscaldamento. Stando ai primi test effettuati dallo youtuber - condotti con una telecamera termica - sulla scocca posteriore della console sono stati rilevate temperature più alte del normale: per la precisione, si contano dai 3 ai 5 gradi in più rispetto alle temperature raggiunte dalla PS5 originale. Non ci sono particolari differenze, invece, in termini di rumorosità.

"Non credo ci siano dubbi sul fatto che questa sia una console peggiore, almeno per quanto concerne la soluzione termica e il raffreddamento", ha dichiarato Austin Evans nel suo video. "Per quanto mi riguarda, preferirei avere una versione originale di PS5".

Specifichiamo che i test condotti da Evans sono tutt'altro che precisi, soprattutto se confrontati con quelli di Gamer Nexus, che negli anni - almeno su questo fronte - ha potuto offrire valutazioni più dettagliate e approfondite. Attenderemo dunque ulteriori analisi per scoprire quali sono gli effettivi vantaggi, e svantaggi, legati al nuovo hardware di PlayStation 5.

Ricordiamo che, dallo scorso giugno, Sony non vende più la sua PlayStation 5 Standard in perdita. Il modello retail, in vendita a 499 euro, ha così raggiunto il break even, ovvero il perfetto equilibrio tra costi di produzione e prezzo di vendita. La console smontata da Austin Evans corrisponde a una Digital Edition, versione venduta ancora in perdita.