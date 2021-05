PS5 Standard non sarà più venduta in perdita da giugno, parola di Sony

La ricercatissima PlayStation 5 viene venduta in perdita, come dichiarato dalla stessa Sony pochi mesi fa. Nell'ultimo incontro con gli investitori, tuttavia, la compagnia nipponica ha annunciato una grande novità: a partire dal prossimo mese, la vendita di PS5 Standard inizierà a generare profitti. Ottime notizie per Sony, che durante lo stesso incontro ha parlato dell'importanza della distribuzione dei giochi su PC - la prossima release PlayStation, ricordiamo, è Uncharted 4.

PS5: il modello Standard raggiungerà il break even a giugno

Quella appena diffusa da Sony è una notizia a dir poco importante: a giugno, PS5 Standard raggiungerà finalmente il pareggio, ossia il perfetto equilibrio tra costi di produzione e prezzo di vendita. In questo modo, il produttore nipponico smetterà di perdere denaro dalla vendita di ogni unità e, nel tempo, inizierà a generare profitti anche con l'hardware.

Il tutto avviene con una rapidità sorprendente, a soli sei mesi dal lancio di PS5, prima ancora che Sony sia riuscita a soddisfare l'elevata domanda della console next-gen - che, a causa dell'ormai nota carenza di componenti, resterà scarsamente disponibile anche nel 2022.

È giusto ribadire, in ogni caso, che il suddetto break even riguarda esclusivamente il modello Standard, ovvero la versione di PlayStation 5 dotata di lettore Blu-Ray per la quale Sony deve pagare circa 8 dollari per ogni console venduta. In assenza di ulteriori dati, non è chiaro se la Digital Edition di PS5 sia più o meno redditizia per la compagnia giapponese.

Durante lo stesso meeting con gli investitori, Sony ha speso qualche parola in merito alla nuova strategia legata al PC gaming, la stessa che ha portato alla pubblicazione di Horizon: Zero Dawn e del più recente Days Gone su marketplace quali Steam e Epic Games Store. La compagnia continuerà a investire in questo mercato, dopotutto lo stesso Horizon ha già fruttato più del doppio (+250%) dei soldi investiti da Sony per la realizzazione del porting PC.

Curiosamente, una delle slide dell'ultima presentazione di Sony mette in mostra tutte le prossime grandi produzioni in arrivo su PlayStation 5. Tra queste troviamo anche l'attesissimo sequel di God of War che, a quanto pare, riporta il sottotitolo ufficiale "Ragnarok". Pare dunque confermato il naming del secondo capitolo: manca solo la data di uscita.