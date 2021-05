Uncharted 4: Fine di un ladro su PC, ufficiale

La relazione sull'ultimo incontro con gli investitori di Sony è decisamente entusiasta, piena di numeri e promesse, ma anche di annunci di videogiochi reali. Fra questi, il più interessante riguarda l'arrivo di Uncharted 4: Fine di un ladro su PC. Quella che è stata una delle principali esclusive per PlayStation 4 potrà quindi essere giocata con mouse e tastiera, aggiungendosi ai vari Horizon Zero Dawn, Days Gone e agli altri giochi Sony recentemente approdati su Windows.

Naturalmente la piattaforma PC può permettere a Uncharted 4 di esprimersi al meglio, evidenziando ancora di più la sua natura cinematografica e il suo gameplay fatto di sparatorie, azione stealth e platforming. Aspettiamo con trepidazione i primi asset ufficiali!

Nello stesso incontro con gli investitori, Sony ha parlato anche di profittabilità di PlayStation 5, la console di ultima generazione appena arrivata sul mercato (ma ancora scarsamente disponibile a causa della "crisi dei chip"). Sony ha rivelato che sta vendendo PlayStation 5 in perdita, ma anche che le cose sono destinate a cambiare presto.

Secondo questo documento, infatti, Sony punta a raggiungere il punto di pareggio per ogni console venduta a giugno e, nello stesso mese, di generare profitti per ogni vendita. Questo ragionamento vale per la PlayStation 5 standard con lettore Blu-ray, per la quale Sony deve pagare circa 10 Euro in costi di licenza per ogni console venduta, con un prezzo per l'utente finale che cresce di 100 Euro rispetto alla versione di PS5 priva di lettore. Non è chiaro se la PS5 Digital Edition senza lettore sia più o meno redditizia per Sony, visto che in questo caso viene richiesto al giocatore un esborso inferiore di 100 Euro.