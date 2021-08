PlayStation 5: prima revisione hardware in circolazione senza annunci

In Australia sono state avvistate le prime PlayStation 5 frutto di revisione all'hardware. Si tratta dell'edizione della console dotata di supporto ottico con un numero di modello che presenta lo schema di lettere e cifre CFI-11XX, mentre le PlayStation 5 originali hanno degli schemi del tipo CFI-1XXX. In altre parole, il secondo "1" andrebbe a individuare che si tratta di una revisione hardware successiva rispetto all'originale.

PlayStation 5: Sony adatta l'hardware per aggirare il problema della carenza di chip

Secondo le fonti, per la revisione Sony avrebbe adottato un differente tipo di vite per la connessione della base alla console. In questo modo, sarebbe possibile attaccare la base anche con le mani senza dover ricorrere a un cacciavite.

Inoltre, le nuove PlayStation 5 sono più leggere di circa 300 grammi. Non ci sono, tuttavia, dettagli sulle caratteristiche hardware e non è dato sapere con precisione quali cambiamenti Sony abbia applicato in questa revisione.

Nella prima parte dell'anno, il produttore nipponico aveva fatto sapere che avrebbe provveduto a dei cambiamenti all'hardware di PlayStation 5 con lo scopo principale di aggirare la crisi alla produzione di componenti hardware e rendere la console disponibile in volumi. Come noto, infatti, è tutt'oggi molto difficile reperire nuove unità di PlayStation 5 e questo vale sia per i negozi fisici che per i rivenditori online come Amazon.

Alla domanda sulla carenza di semiconduttori durante una call con gli investitori, il CFO di Sony Hiroki Totoki aveva, infatti, affermato che "modificando leggermente il design e affidandoci a mercati per l'approvvigionamento delle risorse secondari potremmo aumentare la disponibilità della console".

Nel corso del mese di maggio, Sony ha cambiato qualcosa riguardo alla sua strategia di produzione delle console, adesso incentrata su maggiore flessibilità. Ha dapprima cambiato il modulo wireless delle console, rimpiazzando il modulo J20H100 presente nella versione originale di PS5 con una soluzione più potente. Il nuovo modulo garantisce migliori prestazioni nel trasferimento dei dati in modalità wireless con un guadagno per l'antenna che passa da 5.0/3.5dBi a 6.0/4.5dBi per quanto riguarda la rete con banda a 5 GHz. Questo dovrebbe garantire velocità di download superiori, seppure con miglioramenti marginali.

Inoltre, secondo altre fonti Sony vorrebbe installare una nuova versione della CPU a 6 nanometri. Ingegnerizzata da AMD, questa CPU è prodotta da TSMC. Dovrebbe trattarsi di un semplice redesign del processore, senza cambiamenti alle specifiche o estetici, puramente indirizzato a una riconsiderazione delle componenti necessarie ad assemblarlo.