PS4: tempi di caricamento di alcuni giochi ridotti fino all'85%

Sony sta rilasciando progressivamente delle patch per i giochi first-party per PlayStation 4 allo scopo di ridurre i tempi di caricamento. Le patch dovrebbero essere in grado di velocizzare i caricamenti in maniera importante, fino all'85% nel caso di The Last of Us: Remastered. Quando installato sull'hard disk della console da 7200 giri al minuto, Tlou passerebbe dai 90 secondi della versione senza patch ai 13,86 secondi della versione patchata.

PlayStation 4 e 5: tempi di caricamento più rapidi

Anche nel caso di caricamento di partite salvate ci sarebbero vantaggi considerevoli: da 123 secondi fino a 13,86 secondi. Sembra che Naughty Dog abbia provveduto ad ottimizzazioni simili a quelle messe in pratica da Sucker Punch per Ghost of Tsushima e che tutto questo faccia parte del programma volto a garantire la retrocompatibilità con PS4 per PlayStation 5. Su quest'ultima, infatti, i caricamenti saranno ancora più veloci per via della presenza dell'SSD con larghezza di banda di 5,5 GB/s grazie a 12 canali interni e quattro linee PCIe 4.0 che lo collegano al SoC centrale.

The Last of Us: Remastered farà parte di una lista di migliaia di giochi PS4 facenti parte del programma retrocompatibilità su PS5. Miglioramenti simili ai caricamenti ci saranno anche nel caso di Xbox Series X, senza peraltro che gli sviluppatori debbano procedere ad ottimizzazioni ad hoc. Nel caso di The Outer Worlds, ad esempio, l'SSD presente nella console porterebbe a un taglio dei tempi di caricamento del 77%.