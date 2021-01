Prey 2 sta arrivando? Il team americano di Arkane al lavoro su un nuovo gioco

Lanciato durante la primavera del 2017, Prey aveva conquistato il pubblico e la critica con una sorprendente rivisitazione del gioco originale, quello sparatutto sviluppato da Human Head Studios che, purtroppo, non ha mai visto l'agognato sequel. Sotto la nuova guida di Arkane Studios il franchise ha trovato la giusta ripartenza, ma potrebbe essere solo l'inizio.

Le ultime indiscrezioni anticipano l'arrivo di un nuovo gioco sviluppato da Arkane Austin, un progetto che coinvolge gli autori di Dishonored e del suddetto reboot.

Arkane, non solo Deathloop: un secondo progetto dal team di Austin

In un'intervista concessa alla testata spagnola Vandal, il game designer Harvey Smith ha parlato dei suoi prossimi progetti, ma solo dopo aver precisato di non essere al lavoro sul già noto Deathloop. Il co-creatore di Dishonored non è stato coinvolto nella realizzazione dello sparatutto, in sviluppo presso gli studi di Lione e ormai prossimo al debutto (maggio 2021).

Chiacchierando con i colleghi iberici, Smith ha dichiarato di essere in quel di Austin per lavorare a un gioco del tutto nuovo, guidando la branca texana di Arkane. "Dopo Dishonored 2 sono tornato ad Austin. Non sono (coinvolto) in Deathloop, sono su qualcos'altro e sto lavorando con i ragazzi che hanno creato Dishonored e Prey", spiega Smith.

Nell'intervista di Vandal si è inoltre parlato della "recente" acquisizione di Bethesda - e dei relativi partner - da parte di Microsoft. Sembra che Harvey Smith sia molto entusiasta dell'accordo tra le due compagnie, aggiungendo che l'operazione messa in atto da Redmond non ha influito in alcun modo su ciò che accade negli uffici francesi e statunitensi di Arkane.

A tal proposito, c'è un'interessante considerazione da fare. Prima di entrare a far parte dell'allargata famiglia di Microsoft, nel novembre 2019 Bethesda aveva aperto un nuovo studio di sviluppo: parliamo di Roundhouse Studios, team formato dagli ex membri di Human Head Studios e, dunque, dagli autori originali di Prey (2006).

Al tempo, il creative director Chris Rhinehart dichiarava: "Con la formazione di Roundhouse Studios, Bethesda ha offerto a ogni dipendente di Human Head una posizione nella nuova società. Siamo felici che il nostro team resterà unito, portando avanti il lavoro che amiamo come parte di una compagnia che già conosciamo e ammiriamo".

Per la squadra di Arkane Studios si presenta un'occasione fin troppo ghiotta: collaborare con i creatori originali del primo Prey per dar vita a un sequel ancora più ambizioso del già apprezzato reboot. Harvey Smith non si è ancora espresso in tal merito, ma siamo sicuri che presto tornerà a parlarci del nuovo gioco di Arkane Austin, di cui siamo estremamente curiosi.