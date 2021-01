ADATA XPG, ecco le gomme da masticare per videogiocatori

Se un tempo il gaming era un passatempo per nerd, oggi è diventato un business da miliardi di dollari da cui i produttori puntano a mungere il più possibile. Non stupisce quindi che tra i prodotti del CES 2021, ADATA XPG presenti una linea di gomme data masticare dedicata ai gamer. L'arrivo di questa novità era già stato anticipato nel marzo dell'anno scorso su Twitter, ma l'azienda taiwanese adesso sembra pronta a commercializzarla.

Le nuove "XPG Gaming Gum" puntano a sostenere la concentrazione dei giocatori impegnati in lunghe sessioni di gameplay grazie alla presenza di caffeina e di luteina, "un antiossidante noto per essere benefico per gli occhi, sopprimere l'infiammazione e migliorare la nitidezza della vista. La gomma non contiene grassi e proteine ​​e ha un rinfrescante e tonificante sapore di menta".

L'obiettivo è quindi tenere le persone sempre più incollate allo schermo, e guadarci nel frattempo. Nulla di nuovo, c'è chi ha creato un impero sulle bevande energizzanti, ma basta saperlo. Detto questo, se fossimo in voi per preservare la salute della vostra vista, e magari anche quella psichica, ci prenderemmo qualche pausa in più dal PC e - misure di lockdown permettendo - usciremmo per incontrare gli amici faccia a faccia. Se però siete allergici ai rapporti umani in carne e ossa, allora le XPG Gaming Gum fanno al caso vostro. Prezzo permettendo, ancora ignoto (così come l'effettiva disponibilità).