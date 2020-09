Razer, l'ultima trovata è da non credere: una gomma da masticare per gamer

Da Razer, noto produttore di hardware da gioco, arriva un prodotto piuttosto insolito e indirizzato anche stavolta ai cari gamer. Non parliamo di nuove periferiche, né di un nuovo laptop della gamma Blade: la novità è un chewing gum.

La gomma da masticare 'da gaming' nasce da una collaborazione tra Razer e 5 GUM, il chewing gum di Mars Wrigley già disponibile in Italia dal 2010.

Respawn by 5 GUM: "Mastica. Concentrati. Vinci."

La novità di Razer è associata alla linea di prodotti Respawn, inaugurata lo scorso anno con un esclusivo energy drink dedicato ai videogiocatori. Quest'anno accoglieremo invece una gomma da masticare, anch'essa contenente caffeina, ma derivante in questo caso da un estratto di tè verde.

Stando alla descrizione fornita da Razer, Respawn by 5 GUM fornirà una marcia in più ai gamer, aiutandoli a migliorare la propria concentrazione e la reattività durante le sessioni di gioco più concitate. Il chewing gum è stato concepito per poter essere consumato in qualsiasi momento della giornata, dal momento che agirà esclusivamente durante la masticazione - l'effetto 'boost' svanirà dopo aver sputato la gomma.

Respawn by 5 GUM è già disponibile negli Stati Uniti ed è in vendita sul sito ufficiale di Razer e presso Amazon. Il chewing gum arriva in tre differenti gusti: menta fresca (Cool Mint), punch tropicale (Tropical Punch) e anguria e melograno (Pomegranate Watermelon). Il prezzo consigliato parte da 2.99 dollari per il singolo pacchetto da 15 gomme e arriva ai 27.99 dollari per la mega-confezione da 10 pacchetti.

Il chewing gum di Razer presenta inoltre un'insolita colorazione: sarà nero, ma - come garantisce la stessa Razer - non rischierà di annerire la vostra bocca.

Cosa ne pensate? Provereste l'ultimo (insolito) prodotto 'gaming' sfornato da Razer?