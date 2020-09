Call of Duty: Black Ops Cold War, ecco lo spettacolare trailer dedicato al multiplayer

In occasione di un evento streaming, Activision e Treyarch hanno svelato le ultime novità inerenti a Call of Duty: Black Ops Cold War. L'attesissimo sparatutto si è mostrato attraverso i primi filmati estratti dalla modalità multigiocatore, analizzata nel dettaglio dagli stessi sviluppatori e dai colleghi di Beenox, team che ci ha parlato delle novità tecniche del prossimo capitolo.

Black Ops Cold War: uno sguardo ravvicinato al multigiocatore

Il trailer presentato poche ore fa vede Call of Duty: Black Ops Cold War girare su PlayStation 5. Quella che vediamo è un'esperienza 'boots on the ground', fortemente incentrata su un gunplay coinvolgente e dinamico. I fan della saga potranno esplorare una grande varietà di scenari - dall'Angola all'Uzbekistan - mentre prenderanno parte a viscerali battaglie in puro stile COD.

Il filmato ci permette di dare un primo sguardo alle mappe della modalità multiplayer, così come alle armi che sarà possibile impugnare in Cold War. Si combatterà con i piedi ben piantati al suolo, ma anche a bordo di svariati veicoli, sfruttando l'ampio spazio concesso da alcuni scenari. Le bocche da fuoco godranno di un dettagliato sistema di personalizzazione - molto simile a quello di Modern Warfare (2019) - con dozzine di accessori con cui alterare cadenza, portata e danni inflitti.

Per i fan di Warzone abbiamo ottime notizie. Call of Duty: Black Ops Cold War includerà l'acclamata battle royale attualmente inclusa in Modern Warfare, con supporto al multiplayer cross-gen e cross-platform; Treyarch specifica inoltre che i contenuti attualmente sbloccati in Warzone verranno mantenuti all'interno di Cold War.

Gli ultimi secondi del trailer ci offrono un piccolo assaggio della modalità Zombie, che tuttavia verrà presentata in una seconda occasione.

Black Ops Cold War e next-gen: Beenox ci parla delle nuove feature

Grazie alla partnership con Nvidia, Treyarch e Beenox hanno potuto implementare nuove feature all'interno di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Come spiega Marc-Alexandre Milot, UI/UX Director presso Beenox, il gioco supporterà tecnologie quali il ray tracing, il DLSS (Deep Learning Super Sampling) e il nuovo sistema Nvidia Reflex, al fine di ridurre la latenza al minimo; quest'ultima tecnologia sbarcherà anche su Warzone in futuro.

Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops Cold War arriverà il 13 novembre 2020 su PC, Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One e PlayStation 4. Il pre-order del gioco offre l'accesso anticipato alla Open Beta, disponibile in anteprima su PS4 dall'8 ottobre.