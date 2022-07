PlayStation VR2: primo sguardo all'interfaccia utente

Sony ha concesso una prima anteprima delle funzionalità dell’esperienza utente di PlayStation VR 2, il nuovo visore per PlayStation 5 già rivelato in precedenza. Tra le funzionalità, la visuale trasparente sarà molto utile controllare la posizione dei controller PS VR2 Sense nella stanza senza togliersi il visore. Grazie alle telecamere anteriori integrate di PS VR2, gli utenti possono premere il tasto funzione sul visore o utilizzare la Scheda nel Centro di controllo per spostare la vista dall’ambiente circostante ai contenuti su PS VR2.

Gli utenti avranno a disposizione anche una funzione di trasmissione che permetterà loro di riprendersi mentre giocano in Realtà Virtuale attraverso una telecamera HD PS5 collegata alla console. In questo modo potranno mostrare i loro movimenti quando, ad esempio, sconfiggono un boss e condividere le loro reazioni con gli altri giocatori in tempo reale.

L’area di gioco per PS VR2 potrà essere personalizzata utilizzando i controller PS VR2 Sense e le telecamere integrate. Quando si gioca, se ci si avvicina troppo al confine preimpostato, si riceve un avviso. Una volta configurata l’area di gioco, le impostazioni verranno salvate in modo da non dover rifare la configurazione ogni volta che si indossa il visore.

In Modalità VR, i giocatori possono usufruire di contenuti di gioco VR con una vista a 360° in un ambiente virtuale. I contenuti verranno visualizzati in formato video 4000 x 2040 HDR (2000 x 2040 per occhio) con frequenza fotogrammi di 90 Hz/120 Hz.

Nella Modalità cinema, i giocatori possono visualizzare l’interfaccia utente e il sistema PS5, oltre a tutti i contenuti multimediali e i giochi non VR, su un grande schermo virtuale. I contenuti in Modalità cinema vengono visualizzati in formato video HDR 1920×1080 con frequenza fotogrammi di 24/60 Hz e 120 Hz.

Per il momento Sony non rivela quando PlayStation VR 2 raggiungerà il mercato, ma sappiamo che al debutto ci saranno già 20 giochi importanti (qui le specifiche tecniche). Altri dettagli si trovano sul blog di PlayStation.