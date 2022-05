PlayStation VR2: al lancio con 20 giochi importanti

Sony si aspetta di poter offrire almeno 20 titoli "major" subito al lancio di PlayStation VR2, dopo un investimento molto importante in partnership con sviluppatori e aziende di terze parti. La notizia arriva da una presentazione agli investitori, pur non rivelando il nome dei 20 giochi VR. Tra questi, comunque, ci sarà Horizon Call of the Mountain, già annunciato a gennaio.

"Abbiamo speso molto in partnership con sviluppatori indipendenti e di terze parti per garantire una considerevole lineup di contenuti VR attraenti al lancio di PlayStation VR2", ha detto Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment.

Sony sta rivelando progressivamente le caratteristiche di PlayStation VR2: sono già note le specifiche, così come il nome definitivo e il design, così come i controller. Non ha ancora comunicato, invece, la data di rilascio definitiva del nuovo visore next-gen per PS5: tuttavia, gli analisi si aspettano che possa arrivare sul mercato entro la fine del 2022.

PlayStation VR2 Tecnologia display OLED Risoluzione schermo 2000 x 2040 per occhio Frequenza di aggiornamento dello schermo​ 90 Hz, 120 Hz Separazione delle ottiche​ Regolabile Campo visivo​ Circa 110 gradi Sensori​ Sensore di movimento: sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio a tre assi, accelerometro a tre assi)​ - Sensore di utilizzo: sensore di prossimità a infrarossi Telecamere​ 4 telecamere per il rilevamento del visore e del controller​ - Telecamera IR per il rilevamento dello sguardo, una per occhio Feedback​ Vibrazione sul visore Comunicazione​ con PS5 USB Type-C Audio​ Ingresso: microfono integrato​ - Uscita: ingresso cuffie stereo

Fra i titoli importanti del lancio potrebbe esserci anche Half-Life: Alyx, un punto di riferimento per la VR su PC, uscito già da due anni. PlayStation VR2 segue la prima versione del visore VR di Sony rilasciata nel 2016, con alterne fortune. Nel caso di PS5 Sony non ha voluto adattare il visore di precedente generazione, rimanendo sprovvista di una soluzione di VR al lancio della console, per poi arrivare con un visore e una tecnologia dedicati alla next-gen. PlayStation VR2 sarà dotato di un display OLED con una risoluzione di 2000x2040 per occhio, del supporto per frame rate fino a 120Hz e potrà connettersi alla console con un unico cavo USB-C.