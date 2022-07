Black Panther dal Wakanda ai videogiochi grazie a Electronic Arts?

Jeff Grubb, veterano dell'industria videoludica che negli ultimi anni si è costruito un'affidabile reputazione da leaker, dice che EA Games sarebbe a lavoro su un nuovo titolo basato su Black Panther, il supereroe africano di casa Marvel. Secondo il giornalista, il progetto è ancora agli albori, ragion per cui l'annuncio sarebbe ancora lontano.

Nell'ultima puntata di Game Mess Mornings di Giant Bomb, Grubb ha anticipato quello che dovrebbe essere un nuovo titolo single player dedicato al supereroe del Wakanda. Si tratterebbe di un'avventura in cui dovremo affrontare numerose sfide per succedere all'eroe in nero caduto all'inizio del gioco.

Stando alle sue parole, l'obbiettivo di EA Games è quello di replicare il successo ottenuto con Jedi: Fallen Order di Respawn, di cui peraltro a fine maggio è stato annunciato il sequel. Naturalmente, le informazioni sono piuttosto limitate in quanto il titolo si trova ancora in una fase embrionale dello sviluppo.

Le indiscrezioni, però, ritengono che sia il gioco a cui EA si riferisce con Project Rainer. Il nome in codice potrebbe derivare da Mount Rainer nello stato di Washington. In tal caso è possibile che il titolo venga realizzato dal nuovo studio EA Games di Seattle guidato da Kevin Stephens.

Stephens è entrato a far parte di EA a maggio e già al tempo fu confermato che avrebbe lavorato ad una nuova avventura open world. L'ex capo di Monolith Production ha già lavorato ad avventure del calibro de La Terra di Mezzo: l'Ombra di Mordor e La Terra di Mezzo: l'Ombra della Guerra. Tutto ciò sarebbe in linea con quanto affermato da Grubb, anche se un'eventuale conferma richiederà molto tempo.