PlayStation: un'installazione a tema PS5 illumina il centro di Milano durante le festività

In occasione delle incombenti festività natalizie, Sony Interactive Entertainment Italia ha realizzato una nuova installazione al fine di promuovere PlayStation 5 e l'esperienza di gioco offerta dall'ammiraglia next-gen. Fino al 9 gennaio, i cittadini che passeggeranno lungo Corso Como, a Milano, potranno ammirare delle splendide luminarie a tema PS5.

"Vivi nuove emozioni con PS5": Corso Como si accende di blu

Per le prossime settimane le strade di Milano saranno illuminate dai simboli di PlayStation. Nello specifico, SIE Italia ha installato quattordici filari di luminarie, prodotte a mano in alluminio e a basso consumo energetico, per trasmettere al pubblico meneghino il suo esclusivo messaggio di auguri. L'installazione include un ledwall posizionato in Corso Como, sul quale viene riprodotto lo spot promozionale intitolato 'Vivi nuove emozioni con PS5'.

Il filmato, realizzato con attori in carne ed ossa, era stato presentato a inizio novembre in vista della stagione natalizia 2023. Nello spot troviamo numerosi riferimenti ai titoli PS5 più popolari, come The Last of Us Parte I, Hogwarts Legacy, Final Fantasy XVI e Horizon Forbidden West.

"La nuova campagna di Sony Interactive Entertainment [...] invita i giocatori di tutto il mondo a sperimentare la potenza emotiva del gioco immersivo su PlayStation 5. Grazie all’immaginazione e alla creatività degli sviluppatori e all’uso innovativo delle funzionalità della console, il gioco su PS5 evoca sensazioni sempre più intense e offre alla community esperienze dal forte impatto emozionale", scrive Sony nel comunicato ufficiale diramato alla stampa.

L'installazione di Corso Como rientra nell'iniziativa 'Il Natale degli Alberi', un progetto promosso dal comune di Milano con l'obiettivo di riaccendere lo spirito natalizio e, al tempo stesso, trasmettere ai cittadini del capoluogo lombardo valori positivi e messaggi di condivisione.