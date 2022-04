PlayStation Store: FIFA 22, Destiny 2 e Marvel's Spider-Man tra gli sconti di primavera

Come da tradizione, Sony inaugura la stagione primaverile con un'ondata di sconti per gli utenti PlayStation. Per un periodo di tempo limitato, i visitatori del PS Store possono accedere a centinaia di offerte dedicate ai contenuti per PS4 e PS5, dai grandi giochi tripla-A alle piccole produzioni indipendenti, passando per le espansioni e i contenuti aggiuntivi.

PS Store: le offerte più interessanti per PS4 e PS5

Gli Sconti di Primavera del PlayStation Store si presentano al pubblico con una selezione di oltre 1000 contenuti in offerta, che includono giochi e DLC.

Sulle pagine del PlayStation Blog trovate l'elenco completo dei giochi inclusi nella promozione, mentre solo visitando il marketplace digitale scoprirete i prezzi. La prima parte degli sconti, valida fino al 13 aprile, vede tra i titoli in offerta alcune esclusive e i più popolari giochi third-party:

FIFA 22 - Ultimate Launch Edition 3 (PS4, PS5) a 44,99€ invece che 99,99 € (sconto del 55%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4, PS5) a 40,19€ invece che 59,99€ (sconto del 33%)

NBA 2K22 (PS4) a 19,59€ invece che 69,99€ (sconto del 72%) | PS5 a 24,74€ invece che 74,99€ (sconto del 67%)

Rainbow Six Extraction (PS4, PS5) a 24,99€ invece che 49,99€ (sconto del 50%)

Returnal (PS5) a 59,99€ invece che 79,99€ (sconto del 25%)

F1 2021: Deluxe Edition (PS4, PS5) a 16,99€ invece che 84,99€ (sconto dell’80%)

Gran Theft Auto - The Trilogy (PS4, PS5) a 40,19€ invece che 59,99€ (sconto del 33%)

Destiny 2 - La Regina dei Sussurri (PS4, PS5) a 31,99€ invece che 39,99€ (sconto del 20%)

Oltre al sempreverde FIFA 22 (-55%) - tra i titoli più venduti in Europa e, soprattutto, in Italia - troviamo giochi del calibro di Marvel's Spider-Man: Miles Morales (-33%) e NBA 2K22, quest'ultimo proposto con un invitante sconto del 72%. Interessanti anche gli sconti su Returnal e Destiny 2, due sparatutto che hanno recentemente accolto due importanti espansioni: Ascensione, che introduce il multiplayer in Returnal, e La Regina dei Sussurri, che espande l'universo sci-fi di Destiny con una nuova campagna, un arsenale ancora più ricco e tante altre novità.

Dopo il 13 aprile altri giochi resteranno in promo per altre due settimane: fino al 27 aprile, ad esempio, WRC 10 - Deluxe Edition (PS4, PS5) sarà disponibile a 39,99€ invece di 79,99€, con uno sconto del 50% a cui si aggiunge uno sconto extra del 10% per gli abbonati PS Plus.

Ricordiamo che, poche ore fa, Sony ha presentato il nuovo PlayStation Plus, il servizio che offrirà i vantaggi di PS Plus e quelli di PS Now tramite un'unica soluzione. Oltre ad una vasta selezione di titoli accessibile in qualsiasi momento, gli abbonati potranno usufruire della riproduzione dei giochi in streaming e accedere ad alcune versioni di prova a tempo limitato.