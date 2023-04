PlayStation: Sony brevetta un controller che cambia temperatura in base al gameplay

Con il DualSense lanciato in concomitanza con PlayStation 5, Sony ha ridefinito il concetto di immersività, almeno per quanto concerne il gaming su console.

Con il suo avanzato feedback aptico e i grilletti adattivi, il controller di ultima generazione permette al giocatore di 'sentire' molte delle azioni che avvengono sullo schermo, come la freccia scoccata da un arco, la derapata di un'auto da corsa, un colpo d'arma da fuoco e non solo. Ci sono, però, ampi margini di miglioramento e il produttore giapponese ne è al corrente: Sony ha già depositato un nuovo brevetto con cui preannuncia un controller ancora più avanzato.

Come sarà il prossimo controller di Sony? Lo svela un brevetto

La casa di PlayStation ha recentemente parlato dei miglioramenti apportati al feedback aptico nella progettazione di un ipotetico controller di nuova generazione. Come si apprende da un report di Exputer, queste informazioni emergono da un brevetto pubblicato lo scorso 30 marzo.

Nel documento viene menzionato un nuovo sensore "elastico" che, abbinato a un materiale simile al gel, potrà registrare ulteriori forme di input e trasmettere al giocatore un feedback più realistico e coinvolgente. Stando alla descrizione, l'utente potrà percepire "il materiale di un oggetto virtuale nello spazio di gioco" tramite il sensore aptico, così come la sua temperatura.

Il controller sarebbe quindi in grado di emulare i cambi temperatura di un determinato oggetto trasmettendo sensazioni di caldo e freddo attraverso il materiale elastico. Il nuovo sensore può inoltre rilevare il modo in cui l'utente impugna il controller e le azioni con cui 'deformerà' la periferica, che possono essere "tocchi, pizzichi o torsioni". Sony dichiara che utilizzerà l'IA per rilevare automaticamente il grado di deformazione del suddetto materiale e, a quel punto, ricreare in maniera naturale il feedback aptico a seconda della pressione esercitata.

Nella documentazione di Sony si può anche trovare una descrizione piuttosto dettagliata dei materiali impiegati per il sensore 'elastico': questo potrà essere realizzato con vari materiali flessibili ed elastomerici, tra cui "un gel macromolecolare" a base di silicone.

Ulteriori informazioni sono contenute all'interno della pagina dedicata al brevetto. In ogni caso, siamo sicuri che una tecnologia simile non vedrà la luce prima della prossima generazione delle console Sony. A tal proposito, sembra che Sony sia attualmente impegnata nella progettazione di un nuovo dispositivo portatile da affiancare a PlayStation 5: non sappiamo quando debutterà sul mercato, ma i rumor sostengono che arriverà sicuramente prima della vociferata PS5 Pro.