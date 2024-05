PlayStation Plus: a maggio regala EA Sports FC 24, Ghostrunner 2 e non solo

Con l'inizio di un nuovo mese, gli utenti abbonati a PlayStation Plus si apprestano a ricevere una nuova selezione di titoli da poter aggiungere alla propria libreria senza costi aggiuntivi.

Ci riferiamo al 'Giochi mensili' del piano Essential, inclusi anche per gli abbonati ai più 'prestigiosi' piani Extra e Premium. A maggio i giocatori PS5 e PS4 potranno riscattare il simulatore calcistico EA Sports FC 24, l'adrenalinico Ghostrunner 2, il sorprendente Tunic e l'espansione L'Eclissi di Destiny 2. Ecco cosa c'è da sapere sui protagonisti di questo mese.

PS Plus Essential: scopriamo i giochi di maggio 2024

Erede spirituale della serie FIFA, EA Sports FC è il nuovo nome del franchise sportivo prodotto da Electronic Arts e, più precisamente, dalla sua divisione EA Sports. Il capitolo dedicato alla stagione calicistica 2023/24 è il primo a essere pubblicato con la nuova denominazione.

Lo avevamo recensito sulle nostre pagine al tempo del lancio. Il nostro Rosario scriveva che "a un cambiamento epocale nel nome non corrispondono modifiche altrettanto sostanziali sul piano del gameplay. [...] EA Sports ha recuperato le meccaniche di gioco dell'edizione precedente, FIFA 23, e le ha riproposte qui in una nuova cornice grafica, modificando l'interfaccia utente in modo da sottolineare il cambiamento nel brand". Il gioco sarà disponibile al download senza costi aggiuntivi nella Standard Edition per PS5 e PS4, per tutti gli abbonati PS Plus Essential.

Con Ghostrunner 2 passiamo invece a un'ambiziosa produzione doppia-A che prova a replicare il sorprendente successo del suo predecessore, catapultandoci ancora una volta in una coinvolgente esperienza in soggettiva ambientata in un futuro cyberpunk post-apocalittico.

Il sequel propone diversi miglioramenti sul fronte del combat system, ma anche novità più visibili lato gameplay. Viene infatti introdotta una motocicletta, a bordo della quale sarà persino possibile combattere. L'arsenale del protagonista viene ampliato con nuove bocche da fuoco e abilità inedite, che rendono gli scontri ancora più frenetici e spettacolari. Trattandosi di un titolo next-gen, Ghostrunner 2 sarà disponibile esclusivamente in versione PS5.

Passiamo ora a uno degli indie più acclamati degli ultimi anni, quel Tunic che ha stregato milioni di giocatori con una formula che strizza l'occhio ai capitoli storici di The Legend of Zelda, accogliendo anche qualche meccanica più punitiva che richiama i più recenti soulslike.

Sviluppato dal team di Isometricorp Games, questo action/adventure vede protagonista una piccola volpe antropomorfa armata di spada e scudo. Esplorerà un mondo fantasy in rovina, avventurandosi tra foreste ombrose, paesaggi in rovina e catacombe labirintiche, dove poter trovare tesori nascosti e apprendere nuove tecniche. Tunic potrà essere aggiunto alle librerie degli utenti PS5 e PS4.

Per i giocatori di Destiny 2, invece, c'è una graditissima sorpresa: grazie al PS Plus sarà possibile scaricare gratuitamente l'ultimo grande add-on dello sparatutto.

Parliamo de L'Eclissi, espansione che catapulta i giocatori dello Shared World Shooter di Bungie su Nettuno, dove sorge la metropoli di Neomuna. Nella nostra recensione avevamo lodato l'ambientazione 'cyberpunkiana', ma non eravamo rimasti particolarmente colpiti dalla campagna del DLC. In ogni caso, se avete recentemente recuperato Destiny 2 e vi state preparando all'arrivo della prossima espasnione, La Forma Ultima, sarete praticamente obbligati a riscattare questo add-on. Il download è valido sia per gli utenti PS5 che per quelli PS4.