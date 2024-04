Destiny 2: La Forma Ultima introduce le sottoclassi prismatiche e altre grandi novità

Come diretta conseguenza dei licenziamenti di massa avvenuti a fine 2023, Bungie aveva rinviato - oltre a Marathon - il lancio de La Forma Ultima, prossima grande espansione di Destiny 2. Sembra che la software house abbia sfruttato appieno il tempo extra guadagnato col rinvio dell'add-on, a giudicare dalla sorprendente presentazione di ieri sera.

Bungie ha presentato una serie di novità a dir poco clamorose per Destiny 2, a partire dalle nuove sottoclassi prismatiche con cui chiuderà il ciclo paracausale di Luce e Oscurità. Ci sono poi nuovi oggetti con cui potenziare i Guardiani e un'intera fazione nemica tutta da scoprire.

Destiny 2 si rivoluziona con le sottoclassi prismatiche

Per chi ha inaugurato la propria avventura nell'universo di Destiny nell'ormai 'lontano' settembre 2014, quanto visto ieri in occasione dell'anteprima di gameplay de La Forma Ultima ha dell'incredibile. Ci si aspettava la presentazione della terza sottoclasse dell'Oscurità, ovvero del sesto potere che i Guardiani avrebbero imbracciato prima della sfida finale col Testimone, ma è successo qualcos'altro, qualcosa di completamente imprevedibile.

Sono state presentate le sottoclassi prismatiche: Cacciatori, Stregoni e Titani potranno finalmente combinare i poteri di Luce e Oscurità in un'unica sottoclasse, imbracciando così tutti gli elementi simultaneamente. Potete vedere il risultato nel trailer rilasciato da Bungie.

"Oltre alle tre nuove super della Luce già annunciate, i guardiani potranno dunque brandire i poteri di Luce e Oscurità, combinandoli per la prima volta e dando vita alle sottoclassi prismatiche", spiega Bungie nel suo comunicato. "Queste sottoclassi introdurranno nuove opzioni di potenziamento e personalizzazione per ogni stile di gioco, fondendo più elementi diversi".

Dopo aver riempito una nuova barra utilizzando le abilità di Luce e Oscurità in battaglia sarà possibile attivare la Trascendenza e sbloccare, così, il pieno potenziare della sottoclasse prismatica. In questo stato, i Guardiani potranno utilizzare una granata speciale che combinerà più elementi di sottoclasse: quella degli Stregoni combinerà Stasi e Vuoto; quella dei Titani, Telascura e Arco; quella dei Cacciatori, riunirà gli elementi Solare e Stasi.

Non finisce qui. Per la prima volta nella storia del franchise viene introdotto un oggetto di classe esotico: i mantelli dei Cacciatori, i marchi dei Titani e i patti degli Stregoni prenderanno 'in prestito' gli effetti di due pezzi di equipaggiamenti esotici presenti nel gioco - "attingendo perfino a quelli finora riservati alle altre classi" - fondendoli in un unico item equipaggiabile. Nella presentazione Bungie ha specificato che le caratteristiche esotiche saranno casuali e i giocatori dovranno 'rollare' più volte l'oggetto di classe se desiderano una specifica combinazione.

Tutto questo potere potrà essere scatenato ai danni dei Terrori. Parliamo della nuova fazione nemica che si era 'intravista' durante la presentazione originale de La Forma Ultima.

Il loro esercito è composto da diverse tipologie di nemici: gli Arcigni, che si librano in volo come pipistrelli e che sono in grado di rallentare i Guardiani e sopprimere le loro abilità; i Simulacri, acrobatici combattenti specializzati nel corpo a corpo, che una volta distrutti tenteranno comunque di abbattervi rilasciando un geist inseguitore. Infine troviamo gli Attendenti e i Tessitrame: brandendo rispettivamente Stasi e Telascura, queste imprevedibili unità possono congelarvi e trascinarvi da un punto all'altro del campo di battaglia.

Sul sito ufficiale di Bungie trovate ulteriori approfondimenti delle suddette novità.

Ricordiamo che la presentazione de La Forma Ultima è stata trasmessa a pochi minuti dal debutto di Verso la Luce, aggiornamento mid-season che ha introdotto nel gioco un'ulteriore serie di contenuti in maniera del tutto gratuita. È la soluzione di Bungie per 'riempire' i prossimi due mesi con attività di gioco inedite: tra queste c'è la modalità a ondate Assalto Furioso, la sfida PvE Pantheon e il ritorno delle missioni esotiche I Sussurri e Ora Zero.

Per quanto riguarda Destiny 2: La Forma Ultima, il lancio è ancora atteso per il 4 giugno.