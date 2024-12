PlayStation e Rinascente Firenze: un pop-up store per celebrare il Natale 2024

Per celebrare il Natale, Sony Interactive Entertainment collabora con Rinascente Firenze con vetrine allestite a tema PlayStation e un pop-up store con le ultime novità del catalogo Sony. L'iniziativa rientra nella campagna promozionale 'Play Has No Limits'.

In occasione delle festività natalizie, Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato una speciale collaborazione con Rinascente Firenze. Fino al 3 gennaio , i visitatori dello store situato in Piazza della Repubblica possono trovare un nuovo negozio temporaneo dedicato interamente al brand PlayStation. Le celebrazioni includono vetrine allestite a tema e tante decorazioni natalizie, ma anche uno spettacolo di luci che anima le facciate del palazzo.

Natale a tema PlayStation, a due passi dal Duomo di Firenze

SIE Italia celebra il Natale e, naturalmente, il mondo dei videogiochi con la sua ultima iniziativa, che rientra nella campagna promozionale Play Has No Limits.

Come si legge nel comunicato ufficiale, da questo mese fino al 3 gennaio, "le cinque vetrine principali dello store di Piazza della Repubblica saranno interamente allestite a tema PlayStation e le facciate del palazzo, grazie all’utilizzo di una cascata di luci Twinkly, offriranno agli astanti un originale racconto visivo luminoso, creato ad hoc dall’agenzia Xister Reply per celebrare i valori del brand PlayStation e augurare un 'Felice Natale' ai cittadini di Firenze".

Dirigendosi al secondo piano di Rinascente Firenze, i clienti troveranno l'esclusivo pop-up store gestito da Gamestop. Nel negozio temporaneo è possibile trovare e acquistare le ultime novità del catalogo PlayStation - tra cui, ovviamente, la nuova PS5 Pro.

A proposito della campagna Play Has No Limits, a inizio dicembre abbiamo visto l'originale installazione attivata presso il Gasometro Italgas di Torino: la storica struttura è stata infatti 'trasformata' in un'arena interattiva, con ben 600 mq di luci LED che componevano un enorme schermo di gioco. I passanti hanno quindi potuto 'giocare' con Match The Shapes, facendo combaciare le quattro forme iconiche del brand utilizzando un'apposita pulsantiera.

Ricordiamo che lo scorso 3 dicembre il PlayStation ha compiuto 30 anni. Per festeggiare il 30° anniversario del marchio, Sony ha realizzato un emozionante trailer che omaggia i videogiochi più iconici pubblicati sulla sua prima console e sulle piattaforme più recenti, vista la presenza di Uncharted, The Last of Us, Horizon, Ghost of Tsushima e molti altri.