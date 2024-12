PlayStation compie 30 anni! L'omaggio di Sony e la sorpresa per gli utenti PS5

Il 3 dicembre 1994, in Giappone i negozi di elettronica accoglievano un nuovo entusiasmante prodotto: la PlayStation. La prima console videoludica prodotta da Sony Computer Entertainment, sussidiaria fondata solo un anno prima (novembre 1993), rappresentò un enorme successo per il colosso nipponico. La sua erede, la PS2, sarebbe poi diventata la console più venduta di sempre, con ben 160 milioni di unità distribuite in tutto il mondo.

Oggi Sony festeggia il 30esimo anniversario della sua amata console casalinga. Lo fa realizzando un emozionante filmato celebrativo, ma anche sorprendendo i possessori della sua ultima ammiraglia (PS5) attraverso un inaspettato aggiornamento software.

30 anni di PlayStation: Sony ringrazia i giocatori

Il trailer rilasciato poche ore fa da Sony è interamente dedicato ai 30 anni dell'iconica console. Nel filmato vediamo alcuni dei giochi più popolari del parco titoli PlayStation, come Horizon, The Last of Us, God of War e Uncharted. Spazio anche ad altri volti noti, come quelli di Lara Croft (Tomb Raider), Cloud Strife (Final Fantasy VII) e Snake (Metal Gear Solid).

"Negli ultimi trent'anni abbiamo fatto tanta strada insieme, costruendo storie epiche e dando vita a esperienze uniche", si legge nella descrizione del video pubblicato su YouTube.

"Durante questo cammino abbiamo scoperto nuove avventure, riso a crepapelle insieme e vissuto tanti ricordi che rimarranno per sempre con noi. Abbiamo stretto nuove amicizie e ridefinito il concetto di gaming nel mondo. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio entusiasmante: non ce l'avremmo fatta senza di te", conclude Sony.

Sui social, diversi utenti hanno fatto notare come l'ultima clip del filmato mostri Bloodborne. Nei giorni scorsi ci sono state delle speculazioni circa l'annuncio dell'ipotetica versione rimasterizzata del mai troppo lodato action RPG di FromSoftware, lanciato nell'ormai lontana primavera 2015 in esclusiva PS4. In molti vorrebbero il 'ritorno' di Bloodborne e la sua comparsa negli ultimissimi secondi di questo filmato avrebbe riacceso la speranza nel cuore dei fan.

Un carico di nostalgia nell'ultimo update di PS5

Dalla scorsa serata è disponibile un nuovo aggiornamento delle feature di PlayStation 5.

L'update, del tutto inaspettato, aggiunge un'inedita animazione all'avvio della console e una selezione di temi per la schermata principale di PS5. La suddetta animazione richiama quella del boot di PS1, con il vecchio logo di Sony Computer Entertainment, e celebra per l'appunto il 30° anniversario della console. Per quanto riguarda i temi, ne troviamo uno per ciascuna console prodotta da Sony, dalla già menzionata PS1 a PlayStation 4.

Queste 'skin' modificano solo alcuni elementi dell'interfaccia, riproponendo lo stile delle UI delle relative piattaforme. Scegliendo un determinato tema, cambieranno anche gli effetti sonori del menu principale, che replicheranno così quelli delle precedenti generazioni.

Allo spegnimento della console, inoltre, gli utenti verranno salutati da un messaggio lasciato da Sony: "Grazie per essere parte di questo viaggio". Un'iniziativa davvero speciale che ha fatto senz'altro felici gli utenti PS5 più nostalgici.