Sony trasforma il Gasometro di Torino in un'arena interattiva a tema PlayStation

Per alcuni giorni, a Torino è stato possibile partecipare a un evento interattivo di PlayStation 'giocando' su un enorme schermo luminoso, installato presso il Gasometro Italgas. L'originale installazione rientra nella campagna promozionale 'Play Has No Limits' di Sony Interactive Entertainment.

Per tre giorni, la struttura del Gasometro Italgas di Torino è stata convertita in un'arena interattiva dinamica in occasione di una speciale iniziativa targata PlayStation.

Pochi giorni fa, tra il 2 e il 4 dicembre, Sony Interactive Entertainment Italia ha infatti organizzato un evento davvero unico, dedicato a tutti i videogiocatori: oltre a promuovere i titoli e le console del brand, l'enorme installazione luminosa attivata presso il Gasometro ha invitato i passanti a partecipare a un vero e proprio gioco.

'Match the Shapes': l'originale evento torinese di PlayStation

L'ex Officina per la produzione del gas Vanchiglia, meglio nota come Gasometro, è situata nelle immediate vicinanze del Campus Luigi Einaudi dell'Università di Torino. Qui, lo scorso 2 dicembre, la struttura ha accolto un gigantesco schermo di gioco: parliamo di un'installazione di 600 mq di luci LED, per un totale di 15.000 pixel. L'installazione rientra nella campagna promozionale 'Play Has No Limits' di PlayStation, lanciata lo scorso mese.

Oltre al fine pubblicitario, l'installazione di SIE Italia ha anche coinvolto i passanti in una sorta di gioco interattivo, grazie a 'Match the Shapes': visualizzando una pioggia di simboli PlayStation sul mega-schermo LED, i partecipanti dovevano far combaciare le quattro forme iconiche del brand utilizzando un'apposita pulsantiera. "[…] Una dimostrazione che il gioco può nascere sempre e ovunque, anche nei luoghi più inaspettati", spiega Sony.

"Questa iniziativa declina sul territorio nazionale la campagna globale di Sony Interactive Entertainment 'Play Has No Limits', che intende celebrare il valore del gioco, in tutte le sue forme", si legge nel comunicato ufficiale. "Un invito a guardare il mondo con occhi diversi trasformando luoghi, oggetti della quotidianità e, persino monumenti industriali, come nel caso del Gasometro di Torino, in scenari di meraviglia e interazione".

La società spiega di aver scelto l'area del Gasometro per l'importanza storica della struttura per la città di Torino. Sony ci ricorda che oggi la Vanchiglia è protagonista di un'opera di riqualificazione che, in futuro, ospiterà un nuovo campus di Italgas.