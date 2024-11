PlayStation 5: il nuovo spot televisivo di Sony celebra il gioco a 360 gradi

'Play Has No Limits' è il titolo del nuovo spot pubblicitario con cui Sony PlayStation celebra il suo brand gaming. Vediamo una città in continua trasformazione, che diventa un autentico set di intrattenimento per invitare i passanti a giocare e divertirsi.

Da sempre Sony PlayStation promuove i suoi prodotti con trailer e filmati emozionanti. Basti pensare a 'Vivi nuove emozioni con PS5', spot pubblicitario lanciato in occasione della stagione natalizia 2023, che ci catapultava nei mondi più iconici del parco titoli Sony - con riferimenti a Horizon, God of War, The Last of Us e anche a Hogwarts Legacy.

Sempre a ridosso della stagione natalizia, poche ore fa la compagnia nipponica ha lanciato un nuovo filmato promozionale dedicato al brand PlayStation.

"Play Has No Limits": lo spot dedicato a PS5

"Spingi al massimo, trasforma l'ordinario in straordinario. Dai tutto con PS5. Play Has No Limits", così recita la descrizione dello spot appena lanciato, intitolato 'Play Has No Limits', per l'appunto. Si tratta di un filmato live action, ripreso quindi con attori reali in diversi contesti urbani.

"Il film accompagna lo spettatore attraverso una città ordinaria che si trasforma in un set di gioia e divertimento. Dai cestini dei rifiuti che diventano canestri da basket, alle scale mobili che si trasformano in scivoli, PlayStation mostra quanto il gioco sia dovunque e in ogni cosa", si legge nel comunicato ufficiale. "Il video mette in luce l'entusiasmo che si può provare quando si accoglie PlayStation e il mondo del gioco nella propria vita".

Lo spot promozionale è stato realizzato da Sony Interactive Entertainment in collaborazione con l'agenzia londinese adam&eveDDB, guidata dal Chief Creative Officer Richard Brim. Il colosso del gaming lo ha trasmesso per la prima volta lo scorso 12 novembre.

