Recensione LEGO Horizon Adventures: un'avventura costruita per emozionare

Nel vasto e variegato panorama dei videogiochi LEGO, LEGO Horizon Adventures emerge come una proposta unica e straordinariamente ambiziosa. Sviluppato dalla rinomata Guerrilla Games in collaborazione con Studio Gobo, questo titolo fonde l'affascinante e complesso universo post-apocalittico di Horizon con l'irresistibile e universale fascino dei mattoncini LEGO. Il risultato è un'esperienza che promette di conquistare non solo i fan di lunga data della serie Horizon, ma anche gli appassionati delle costruzioni danesi e i nuovi giocatori alla ricerca di un'avventura fresca e coinvolgente.

Un mondo di mattoncini che prende vita

Fedeltà visiva e creatività LEGO

La prima cosa che colpisce di LEGO Horizon Adventures è la straordinaria fedeltà con cui l'universo di Horizon è stato ricreato utilizzando i celebri mattoncini. Ogni elemento, dai paesaggi mozzafiato alle imponenti macchine, è stato meticolosamente riprodotto in versione LEGO, creando un effetto visivo che ricorda da vicino lo stile de "The LEGO Movie", ma con una profondità e una ricchezza di dettagli ancora maggiore.

L'attenzione ai particolari è davvero impressionante: l'illuminazione realistica fa risplendere la plastica dei mattoncini in modo quasi tangibile, l'acqua è composta da minuscole tessere traslucide 1x1 che ondeggiano e riflettono la luce, e l'animazione dei personaggi cattura perfettamente l'energia e l'umorismo tipici dei film LEGO, pur mantenendo le caratteristiche distintive dei personaggi di Horizon.

Questo approccio visivo non solo rende omaggio alla serie Horizon, ma crea anche un'esperienza visiva unica nel suo genere, che sembra quasi un film in stop-motion realizzato con i LEGO, ma completamente interattivo. I giocatori possono esplorare vasti ambienti dove ogni elemento è costruito con mattoncini LEGO, dalle alte erbe in cui nascondersi ai maestosi Colossi che dominano l'orizzonte.

La distruttibilità dell'ambiente, caratteristica tipica dei giochi LEGO, è stata implementata in modo intelligente, permettendo ai giocatori di interagire con il mondo in modi creativi e spesso esilaranti. Vedere un'imponente macchina ridursi in un mucchio di mattoncini colorati dopo una battaglia epica è un'esperienza visivamente appagante e incredibilmente divertente.

Gameplay: un equilibrio tra familiarità e innovazione

Il gameplay di LEGO Horizon Adventures si muove su un terreno familiare per chi ha già esperienza con i giochi LEGO, ma introduce elementi distintivi che lo rendono un'esperienza fresca e coinvolgente, capace di soddisfare sia i veterani che i nuovi arrivati.

Come nei precedenti titoli LEGO, i giocatori si troveranno a esplorare ambienti ricchi di dettagli, raccogliendo studs (la valuta del gioco) nascosti in ogni angolo. Questa meccanica, apparentemente semplice, è stata arricchita con elementi tipici di Horizon. Ad esempio, l'uso del Focus, lo strumento di scansione iconico della serie, è stato brillantemente adattato al contesto LEGO: non solo evidenzia oggetti interattivi e punti deboli dei nemici, ma rivela anche strutture LEGO nascoste che i giocatori possono costruire per progredire o scoprire segreti.

È nell'implementazione delle meccaniche di combattimento di Horizon che il gioco brilla veramente. L'uso dell'arco, elemento iconico della serie, è stato adattato brillantemente al sistema di gioco LEGO. Nonostante la visuale isometrica fissa, mirare e colpire risulta intuitivo e soddisfacente, con un sistema di mira assistita che non sacrifica la sfida ma rende il gioco accessibile a tutti.

I combattimenti contro le macchine, altro pilastro della serie Horizon, sono stati reinterpretati in chiave LEGO con grande successo. I giocatori dovranno mirare ai punti deboli delle creature robotiche, vedendo pezzi di armatura volare via in un tripudio di mattoncini colorati. La possibilità di raccogliere e utilizzare le armi staccate dai nemici aggiunge un elemento strategico e caotico ai combattimenti, perfettamente in linea con lo spirito LEGO.

Il gioco incoraggia approcci diversi alle sfide. I giocatori possono optare per un approccio stealth, nascondendosi nell'erba alta (rappresentata da divertenti costruzioni LEGO che "inghiottono" il personaggio) per cogliere i nemici di sorpresa, o lanciarsi in battaglie all'arma bianca utilizzando lance e altre armi corpo a corpo. La varietà di opzioni disponibili rende ogni incontro un'opportunità per sperimentare e divertirsi.

In linea con la tradizione LEGO, il gioco è ricco di puzzle ambientali che richiedono ai giocatori di costruire strutture specifiche per progredire. Questi puzzle sono ben integrati nell'universo di Horizon, spesso richiedendo l'uso di abilità e gadget familiari ai fan della serie, ma reinterpretati in chiave LEGO. La soddisfazione di completare una costruzione complessa e vederla animarsi è una delle gioie più pure del gioco.

Cooperativa e multiplayer: l'unione fa la forza

Una delle novità più interessanti di LEGO Horizon Adventures è l'enfasi posta sul gioco cooperativo. Il gioco è stato progettato da zero per essere goduto in compagnia, sia in modalità schermo condiviso che online, una scelta che non solo rende il gioco più accessibile a un pubblico più giovane o familiare, ma offre anche spunti interessanti per i fan di lunga data della serie Horizon.

La cooperativa aggiunge una nuova dimensione ai combattimenti contro le macchine, permettendo strategie coordinate e momenti di gioco esilaranti. I giocatori possono combinare le loro abilità in modi creativi: mentre un giocatore distrae una macchina con frecce di fuoco, l'altro può concentrarsi sul distruggere i suoi componenti vitali. Questa dinamica non solo rende i combattimenti più vari e interessanti, ma crea anche momenti di vera comicità quando i piani non vanno come previsto.La possibilità di "colpire" il proprio compagno con le frecce senza causare danni reali è un esempio perfetto di come il gioco bilanci umorismo e gameplay. Queste interazioni scherzose tra giocatori aggiungono un livello di divertimento che va oltre la semplice progressione della storia, creando ricordi condivisi e momenti di pura ilarità.

Il gioco include anche sfide e missioni progettate specificamente per il gioco cooperativo, che richiedono coordinazione e comunicazione tra i giocatori. Queste sfide non solo aumentano la rigiocabilità del titolo, ma offrono anche un'opportunità per i giocatori di sviluppare strategie uniche e rafforzare il loro legame di squadra.

Personalizzazione e progressione: costruire l'avventura

LEGO Horizon Adventures introduce un sistema di progressione e personalizzazione che promette di aggiungere profondità e longevità all'esperienza di gioco.

I giocatori possono potenziare Aloy e i suoi compagni attraverso un esteso albero delle abilità, sbloccando nuove mosse, potenziamenti e abilità uniche. Questo sistema non solo permette ai giocatori di adattare il proprio stile di gioco, ma offre anche un senso di crescita e sviluppo del personaggio che si allinea perfettamente con la narrativa di Horizon.

La possibilità di personalizzare l'aspetto dei personaggi è un elemento chiave del gioco. I giocatori possono mixare e abbinare parti di diverse minifigure LEGO per creare look unici per Aloy e i suoi compagni. Questa feature non solo aggiunge un elemento di creatività e espressione personale, ma crea anche situazioni comiche quando personaggi seri si ritrovano con aspetti bizzarri durante le cutscene.

Un elemento innovativo è la possibilità di ricostruire e personalizzare il villaggio di Mother's Heart. Questa meccanica di base building aggiunge un elemento di gestione e creatività al gioco, permettendo ai giocatori di lasciare il proprio segno nel mondo di gioco. La ricostruzione del villaggio non è solo estetica, ma sblocca anche nuove missioni, personaggi e opportunità di gameplay.

Narrazione e umorismo: un equilibrio delicato

LEGO Horizon Adventures segue a grandi linee la trama di Horizon Zero Dawn, introducendo Aloy e la sua misteriosa origine. Tuttavia, il gioco prende alcune libertà creative, introducendo personaggi di Horizon Forbidden West in anticipo e modificando alcuni eventi per adattarsi meglio al formato LEGO e all'esperienza cooperativa.

La narrazione mantiene i temi centrali di Horizon - il mistero del passato, la lotta per la sopravvivenza in un mondo dominato dalle macchine - ma li presenta attraverso la lente dell'umorismo LEGO. Questo approccio permette al gioco di affrontare temi seri mantenendo un tono leggero e accessibile a un pubblico più ampio.

L'umorismo gioca un ruolo centrale nella narrazione. Il gioco non teme di prendere in giro se stesso e la serie originale, creando situazioni comiche che faranno sorridere sia i nuovi arrivati che i fan di lunga data. L'interpretazione comica di personaggi seri come Rost, che mantiene la sua gravità anche in situazioni assurde, è un esempio perfetto di come il gioco riesca a bilanciare fedeltà all'originale e spirito LEGO. Il gioco è ricco di riferimenti e easter egg che delizieranno i fan di Horizon. Dalle battute che citano dialoghi iconici della serie originale a ricostruzioni LEGO di scene memorabili, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire per chi conosce bene l'universo di Horizon.

Uno degli aspetti più sorprendenti di LEGO Horizon Adventures è il suo approccio alla difficoltà. A differenza di molti giochi LEGO precedenti, questo titolo offre una sfida più sostanziosa, soprattutto ai livelli di difficoltà più elevati. I nemici possono infliggere danni significativi, costringendo i giocatori a prestare attenzione al posizionamento e alla gestione delle risorse. Le macchine, in particolare, rappresentano una sfida considerevole, richiedendo strategie diverse e l'uso intelligente dell'ambiente per essere sconfitte.

Il gioco bilancia abilmente la curva di difficoltà, introducendo gradualmente nuove sfide e meccaniche man mano che il giocatore progredisce. Questo approccio mantiene il gioco fresco e coinvolgente, evitando la sensazione di ripetitività che può affliggere alcuni titoli LEGO. La presenza di diverse modalità di difficoltà permette al gioco di adattarsi a un ampio spettro di giocatori. I più giovani o meno esperti possono godersi l'avventura a un ritmo più rilassato, mentre i veterani possono mettere alla prova le loro abilità con sfide più impegnative.

Aspetti tecnici e performance: nessun compromesso

LEGO Horizon Adventures ci ha offerto un'esperienza tecnica solida e impressionante. Il gioco gira fluidamente su PlayStation 5, sfruttando la potenza della console per offrire un mondo LEGO incredibilmente dettagliato e reattivo. La fedeltà visiva e l'attenzione ai dettagli sono straordinarie, con ogni mattoncino che sembra quasi tangibile. Gli effetti particellari, come le esplosioni di mattoncini durante i combattimenti, sono particolarmente impressionanti.

LEGO Horizon Adventures permette di scegliere tra 5 diversi profili di livello di difficoltà per impostare l'intera avventura e rendere più o meno difficile il gioco e dunque più o meno aggressivi gli avversari. In questo caso abbiamo la possibilità di scegliere tra:

STORIA: per seguire la trama e personalizzare in relativa tranquillità

per seguire la trama e personalizzare in relativa tranquillità ESPLORAZIONE: una sfida poco impegnativa

una sfida poco impegnativa AVVENTURA: un buon compromesso tra combattimenti e storia

un buon compromesso tra combattimenti e storia CACCIA GROSSA: per mettere alla prova le abilità nella caccia alle Macchine

per mettere alla prova le abilità nella caccia alle Macchine IMPRESA EROICA: la sfida più impegnativa in assoluto

Non solo perché è possibile anche scegliere tra due diversi profili per quanto concerne la Qualità grafica. In questo caso si parla di PRESTAZIONI o di FEDELTA' VISIVA: il primo garantisce un framerate più alto, a scapito della fedeltà visiva mentre il secondo favorisce una migliore fedeltà visiva con un framerate ridotto. E la differenza è effettivamente ripostata sul gioco con le ovvie considerazioni.

Il comparto audio non è da meno. Il gioco presenta un mix sapiente di effetti sonori tipici dei LEGO (come il caratteristico "click" dei mattoncini che si incastrano) e la colonna sonora epica e atmosferica tipica di Horizon. Le voci dei personaggi, che mantengono gli attori originali per molti ruoli chiave, contribuiscono a creare un ponte tra l'universo LEGO e quello di Horizon. La presenza delle voci originali di altri personaggi chiave come Aloy (Ashly Burch), Rost (JB Blanc), Varl (John Macmillan) e Erend (John Hopkins) suggerisce un approccio che cerca di bilanciare la fedeltà al materiale originale con le necessità di adattamento al nuovo formato.

Considerazioni finali

LEGO Horizon Adventures è senza dubbio un'aggiunta entusiasmante e innovativa sia al catalogo dei giochi LEGO che all'universo di Horizon. Con il suo mix unico di gameplay familiare e innovazioni mirate, unito a una presentazione visiva straordinaria, il gioco ha tutte le carte in regola per conquistare un vasto pubblico.

Il gioco si presenta come un'esperienza videoludica unica e straordinariamente riuscita, capace di fondere in modo brillante due universi apparentemente distanti. Il gioco riesce nell'impresa di catturare l'essenza di Horizon - la sua ambientazione post-apocalittica, i suoi temi profondi e il suo gameplay innovativo - e di reinterpretarla attraverso la lente creativa e giocosa del mondo LEGO. Il risultato è un'avventura che non solo rispetta l'eredità di entrambe le proprietà intellettuali, ma crea qualcosa di nuovo e sorprendentemente coinvolgente.

Uno degli aspetti più notevoli di LEGO Horizon Adventures è la sua capacità di bilanciare umorismo e serietà. Il gioco non ha paura di prendersi in giro, creando situazioni comiche che alleggeriscono la gravità della trama originale di Horizon, ma senza mai perdere di vista i temi centrali della serie. Questo equilibrio permette al gioco di essere accessibile a un pubblico più ampio, inclusi i giocatori più giovani, pur mantenendo una profondità che soddisferà i fan di lunga data.

L'enfasi posta sul gioco cooperativo è un'aggiunta benvenuta che arricchisce notevolmente l'esperienza. La possibilità di esplorare, combattere e risolvere puzzle insieme a un amico non solo aumenta il divertimento, ma aggiunge anche nuove dimensioni al gameplay, incoraggiando la creatività e la strategia condivisa. Questa caratteristica, unita alla personalizzazione dei personaggi e alla ricostruzione del villaggio, offre un livello di coinvolgimento e rigiocabilità che va oltre le aspettative tipiche di un gioco LEGO.

Dal punto di vista tecnico, LEGO Horizon Adventures si dimostra all'altezza delle aspettative, offrendo un mondo ricco di dettagli, animazioni fluide e un comparto audio di alta qualità. La possibilità di scegliere tra diversi livelli di difficoltà e profili grafici dimostra l'attenzione degli sviluppatori nel creare un'esperienza adattabile alle esigenze di diversi tipi di giocatori. In conclusione, LEGO Horizon Adventures si configura come un titolo che non solo soddisfa le aspettative dei fan di entrambe le serie, ma stabilisce anche un nuovo standard per le collaborazioni tra franchise. È un gioco che invita all'esplorazione, stimola la creatività e, soprattutto, offre ore di puro divertimento, sia in solitaria che in compagnia.