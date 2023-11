PlayStation 5: un emozionante spot da Sony per la stagione natalizia 2023

In vista della stagione natalizia le grandi aziende si preparano a pubblicizzare i loro prodotti di punta: tra queste c'è anche Sony Interactive Entertainment, che anche quest'anno presenta la sua PlayStation 5 come il regalo di Natale ideale. Lo fa con un nuovo spot girato con attori in carne ed ossa, con evidenti richiami ai giochi più popolari disponibili sulla console next-gen.

"Vivi nuove emozioni con PS5": il nuovo spot di Sony

"La prossima settimana ricorre il terzo anniversario dal lancio di PS5 e volevamo cogliere l'occasione per ringraziare gli oltre 40 milioni di giocatori che si sono uniti alla nostra community di PS5 globale", scrive Andrea Perez sul PlayStation Blog. Il Senior VP della divisione Brand, Product e Services Marketing di SIE ci ricorda che, in questi tre anni, sono stati lanciati più di 2500 giochi per PS5, prodotti da sviluppatori indipendenti e dai PlayStation Studios.

Nel post, Perez vuole rassicurare gli aspiranti utenti di PS5 dichiarando che la stagione natalizia verrà inaugurata "con la scorta di console più nutrita" dal lancio dell'ammiraglia di Sony. Viene quindi presentato lo spot intitolato 'Vivi nuove emozioni con PlayStation 5'.

Il filmato promozionale vede protagonista una donna che viene catapultata in diverse dimensioni: ciascuna di esse rievoca le ambientazioni e le atmosfere di diversi giochi ben riconoscibili. "Il nostro ultimo spot presenta tutto il ventaglio di emozioni che i giocatori vivono mentre esplorano gli universi di PS5, da un istante di paura dovuto all’incontro ravvicinato con un Clicker di The Last of Us Part I, alla gioia di vedere dei Mooncalf in Hogwarts Legacy e di diventare amico di un lupo dei ghiacci in Final Fantasy XVI". Tra gli altri titoli 'avvistati' nello spot ci sono God of War Ragnarok, Horizon: Forbidden West e il più recente Marvel's Spider-Man 2.

Con la presentazione dello spot, Sony ci ricorda che i giocatori residenti in Italia possono acquistare una console PS5 - così come giochi e accessori - direttamente da PlayStation, tramite il portale direct.playstation.com. Tra le offerte attualmente disponibili c'è quella dedicata al bundle PS5 contenente una copia di Call of Duty: Modern Warfare III, ultima iterazione del popolare sparatutto in prima persona: il bundle può essere acquistato a 499,99 euro - si potranno quindi risparmiare 120 euro. La stessa promozione è disponibile anche su Amazon.