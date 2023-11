Il bundle con PlayStation 5 con lettore ottico e il nuovo Call of Duty: Modern Warfare 3 può essere acquistato a 499 euro su Amazon

Gran bella proposta ora in corso su Amazon per chi volesse acquistare una PlayStation 5 dotata di lettore Blu-ray e il nuovissimo Call of Duty: Modern Warfare 3, in arrivo sul mercato nella giornata di venerdì 10 novembre. Il bundle viene proposto a 499€ , mentre la sola console ha come prezzo di listino 549,99€ e, quando in offerta, non costa molto meno rispetto al prezzo a cui viene proposto ora il bundle.

Dotata di un processore AMD Ryzen Zen 2 e una GPU personalizzata basata su architettura RDNA 2, la PS5 offre la capacità di riprodurre i giochi alla risoluzione 4K con ray tracing. Grazie al supporto per l'audio 3D, il suono si muove in modo dinamico intorno al giocatore, offrendo un'esperienza di gioco realistica e coinvolgente. Inoltre, la velocità di caricamento ridotta a pochi secondi e il controller DualSense con feedback tattile e grilletti adattivi migliorano ulteriormente l'esperienza di gioco.

La versione custom della GPU AMD RDNA 2 a bordo di PlayStation 5, invece, conta su 36 Compute Unit (CU) che operano alla frequenza massima di 2,23 GHz, il che si traduce in una prestazione massima teorica di 10,28 TFLOP/s. Parliamo, dunque, di un sistema potente: difficile poter disporre di tanta potenza di calcolo spendendo così poco.

Con l'SSD di PS5, inoltre, arriviamo fino a 5,5 GB/s grazie a 12 canali interni e quattro linee PCIe 4.0 che lo collegano al SoC centrale. Grazie ad alcuni accorgimenti di cui parliamo in seguito, il bandwidth effettivo raggiunge 8-9 GB/s nel sistema. Anche la presenza dell'SSD costituisce un valore aggiunto non indifferente per una console.

In merito alla campagna, Call of Duty: Modern Warfare III rappresenta un sequel diretto di Modern Warfare II. In questo caso accompagneremo il Capitano Price e la Task Force 9 ad affrontare l'ultima minaccia terroristica, Vladimir Makarov. Come da tradizione, anche il nuovo Call of Duty darà molto spazio alla componente multiplayer con tante modalità di gioco e il ritorno di vecchie mappe e caratteristiche dal passato, insieme a opzioni di gioco completamente nuove.