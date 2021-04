PlayStation 5: Sony valuta un'alternativa a Xbox Game Pass

Xbox Game Pass ha cambiato radicalmente le modalità di accesso ai videogiochi fino a diventare una delle caratteristiche di riferimento per le console Xbox e non solo. Sottoscrivendo un abbonamento di soli 9,99 Euro al mese (disponibile sia per Xbox che per PC), infatti, i giocatori hanno accesso senza ulteriori costi a più di 100 giochi, fra cui anche titoli molto recenti, sconti e una serie di altri contenuti. Inoltre, possono fare lo streaming dei giochi sul loro smartphone Android e giocare da remoto.

Xbox Game Pass vs PlayStation Now

Il servizio esiste dal 2017, ma sta riscuotendo enorme successo solo nel recente periodo, in seguito ad alcuni cambi di programma di Microsoft. Per il momento la risposta a Xbox Game Pass in casa Sony si chiama PlayStation Now, un servizio di cloud gaming che consente di accedere ad oltre 700 titoli, di cui si può fare lo streaming sia verso una console PlayStation che verso il PC.

Tuttavia, PlayStation Now presenta dei limiti rispetto a Xbox Game Pass. Innanzitutto, non contempla gli ultimi rilasci per PlayStation, mentre tutti i titoli Xbox Game Studios sono disponibili dal giorno del lancio su Xbox Game Pass. E poi non consente il download dei giochi in locale, il che vuol dire che il gameplay è sempre soggetto alla qualità della connessione a internet. In più non ci sono offerte e sconti speciali come capita nel caso del servizio di Microsoft.

Stando, però, alle ultime dichiarazioni di David Jaffe, celebre creatore della serie di God of War, Sony starebbe pensando a una controffensiva. "Conoscono delle persone in Sony che mi hanno che è in lavorazione un progetto in risposta a Game Pass" ha detto Jaffe in un'intervista. Per il momento non ci sono ulteriori informazioni né è dato sapere se si tratterà di un servizio completamente nuovo o di un'evoluzione dell'attuale PlayStation Now.

Sicuramente potrà rappresentare un'ulteriore importante arma per PlayStation 5 nella nuova sfida con Xbox Series X.