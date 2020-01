PlayStation 5 non ci sarà all'E3 2020: Sony rinuncia all'evento

Nonostante l'E3 sia l'evento di riferimento per l'industria del gaming, per il secondo anno consecutivo Sony non parteciperà. "Dopo attenta valutazione Sony ha deciso di non partecipare all'E3 2020" ha fatto sapere un portavoce della compagnia giapponese. "Abbiamo un grande rispetto per l'ESA ma non riteniamo che l'E3 2020 sia la sede giusta per ciò su cui ci siamo concentrati quest'anno". L'ESA è la società che organizza l'evento.

Sony ha una strategia più incentrata sui fan di PlayStation, con diversi eventi in giro per il mondo che celebreranno specificamente il lancio della nuova console. L'assenza di Sony all'E3 dello scorso anno ha fatto discutere molto negli ambienti videoludici, ma quella di quest'anno sarà ancora più pesante per via dell'imminente lancio di PlayStation 5, previsto per la prossima stagione natalizia.

L'E3 fino ad adesso è stato considerato un appuntamento imperdibile per tutte le aziende produttrici di hardware e videogiochi. Partecipare all'evento significa far parte del mondo dei videogiochi come protagonista, e proprio l'inserimento di Google nel novero degli espositori ha decretato Mountain View come proprietario di piattaforma a cui gli sviluppatori devono fare riferimento, con Stadia, al pari di Nintendo, Microsoft e la stessa Sony.

ESA ha rilasciato un contro-comunicato rispetto alle intenzioni di Sony in cui si afferma che "L'E3 2020 sarà uno spettacolo emozionante e ad alta energia con nuove esperienze, partner, spazi per gli espositori e programmazione che intratterranno allo stesso modo i partecipanti nuovi ed esperti".

PlayStation 5 verrà lanciata nella prossima stagione natalizia, come già confermato ufficialmente da Sony, insieme a Xbox Series X di Microsoft. Non è chiaro quanto costeranno le due console di nuova generazione e quali saranno i giochi del lancio. Microsoft ha già fatto sapere che non prevede esclusive per Xbox Series X al lancio, segno che supporterà in modo uguale Xbox One e Windows 10. Fra i pochi titoli next-gen certi troviamo Watch Dogs: Legion, per il quale Ubisoft ha già confermato l'approdo su PS5, oltre che su Xbox Series X.

La stessa Ubisoft, come altre software house come Square Enix, Electronic Arts, Activision Blizzard e molte altre, porteranno sicuramente i loro giochi a E3 2020, e molti di questi verranno annunciati anche per PlayStation 5. Quindi, la nuova console di Sony non potrà essere completamente esclusa dall'evento, anche se presumibilmente non sarà presente fisicamente.

Negli ultimi giorni, inoltre, ha fatto discutere molto la presentazione del logo di PS5 al CES di Las Vegas. Stilizzato e molto simile al passato di PlayStation, è apparso come un annuncio inconsistente rispetto alle aspettative dei fan. Qualcuno l'ha letto come una sorta di risposta a quanto finora annunciato da Microsoft a proposito di Xbox Series X, che in effetti non va molto al di là del form factor.