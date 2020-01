PlayStation 5 batte Xbox Series X: basta il logo per avere la meglio su Instagram

Durante la conferenza stampa al CES 2020 di Las Vegas, Sony, ha svelato al mondo intero quello che sarà il nuovo ufficiale logo della PlayStation 5. Un logo che non si discosta poi molto da quanto visto fino ad oggi con le passate generazioni visto che sostanzialmente vede la differenza del solo numero (5 al posto del 4). Eppure questa risicata differenza ha fatto decisamente scalpore così tanto da permettere a Sony di battere Microsoft nella battaglia di popolarità con la Xbox Series X di nuova generazione.

L'immagine del nuovo logo di Playstation 5 ha fatto il giro del mondo soprattutto sui social. Ecco che in meno di 48 ore la foto ufficiale del logo della nuova console di gioco di Sony ha raggiunto e superato i 5 milioni di like con oltre 140 mila commenti. Un risultato decisamente sorprendente che visto che ha messo in qualche modo al tappeto il risultato della presentazione "social" di Xbox Series X di Microsoft.

PS5 contro Xbox Series X: chi vincerà davvero?

Il risultato del successo di Sony chiaramente giunge anche grazie alla notevole community che l'azienda possiede su Instragram. In questo caso infatti gli oltre 20 milioni di follower presenti su Instragram battono di gran lunga i neanche 10 milioni di Microsoft nel suo account di Xbox ufficiale. Di quanto si è distaccata l'azienda di Redmond con la presentazione della Xbox Series X ai passati The Game Awards? Di oltre 4 milioni di like. Si perché a differenza dei 5 milioni di Sony, Xbox Series X è piaciuta per non più di un milione.

Una sfida che chiaramente non c'entra molto con quanto poi le due aziende dovranno far valere sul campo con le loro console e i relativi giochi. Ma sappiamo bene come oggi i social siano un punto di importanza notevole per le aziende stesse. Epic Games con Fortnite ma anche EA Sports con FIFA, solo per delineare due brand forti in campo social, visto che riescono a raggiungere addirittura i 20 milioni di utenti con milioni di like per ogni post pubblicato.

Sony e Microsoft però si contendono il mercato videoludico, lo sappiamo. In questo caso la prima con Playstation 5 dovrà mantenere alto il livello di gioco viste le aspettative degli utenti che ''sognano'' una console non solo potente ma anche versatile e soprattutto capace di portare il videogioco ad un livello ancora più incredibile e realistico di oggi.

Playstation 5 dovrà anche tentare di battere i record di vendite delle precedenti versioni. Al momento ricordiamo come Playstation 2 sia stata la più venduta al mondo con le sue 104 milioni di unità battendo addirittura Playstation 4 attuale. Non sarà per nulla facile ma le indiscrezioni come anche i dettagli svelati al CES 2020 di Las Vegas non hanno fatto altro che alzare l'asticella di hype con la volontà da paret di Sony di far vedere qualcosa di "reale" quanto prima.