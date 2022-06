Overwatch 2 uscirà il 4 ottobre in Early Access: sarà free-to-play

Tra le grandi produzioni Blizzard presenti all'Xbox & Bethesda Games Showcase c'era anche Overwatch 2, sequel dell'acclamato hero shooter che ha rivoluzionato il mondo degli sparatutto competitivi. La beta PvP ha permesso a migliaia di giocatori di provare in anteprima le novità del secondo capitolo, ma la community non vede l'ora di mettere le mani sul gioco completo: ecco dunque che Blizzard svela la data di uscita di Overwatch 2 - e non solo.

Overwatch 2: data di uscita, F2P, nuovo Eroe

Durante la press conference estiva di Microsoft, il team di Blizzard Entertainment ci ha parlato degli ultimi progressi effettuati su Overwatch 2, un gioco ormai prossimo al suo rilascio ufficiale. Il colosso americano ha infatti svelato la data di lancio del gioco - o, quantomeno, della sua versione Early Access: i giocatori potranno accedere al comparto PvP di Overwatch 2 dal 4 ottobre 2022, su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Altra grande novità riguarda la struttura free-to-play: Overwatch 2 potrà essere scaricato gratuitamente da chiunque, su console e PC, e supporterà anche la progressione cross-platform.



In partite cinque contro cinque, i giocatori potranno sperimentare le nuove abilità dei propri Eroi preferiti, scoprire le nuove mappe realizzate da Blizzard e accedere a modalità di gioco inedite. A proposito di Eroi, durante lo Showcase di Xbox è stata presentata la Regina dei Junker (Junker Queen), seconda new entry del roster - dopo Sojourn - e 34esimo Eroe di Overwatch.

Al lancio di Overwatch 2, i giocatori verranno catapultati in nuove mappe internazionali: visiteremo la nevosa New Queen Street, ambientata in quel di Toronto, e la caotica Midtown, nel cuore di Manhattan. Tra le game mode disponibili al day one troveremo Scorta, la quale si svolgerà in una mappa simmetrica dove le squadre si contenderanno il controllo di un robot posizionato al centro, con l'obiettivo di farlo avanzare verso il territorio del team avversario.

Ulteriori dettagli sulla Regina dei Junker, sui contenuti stagionali in programma e la prossima fase della Closed Beta verranno svelati durante il prossimo evento dedicato a Overwatch 2, che verrà trasmesso su YouTube e Twitch questo giovedì, 16 giugno, alle 19:00.

"Non vediamo l'ora di dare inizio alla nuova esperienza di Overwatch 2 il 4 ottobre e di introdurre una nuova ed entusiasmante visione competitiva, caratterizzata da nuovi e straordinari contenuti e da una rivisitazione degli eroi iconici, delle mappe e del gameplay che hanno reso il gioco originale così avvincente", dichiara Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "Questo è l'inizio di una nuova era sempre attiva e sempre in evoluzione per il franchise, e anche un impegno a fornire ai giocatori aggiornamenti frequenti e sostanziali, pianificati per i prossimi anni di Overwatch 2 e dedicati a mantenere il gioco un'esperienza sempre nuova e divertente".