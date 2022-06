Xbox & Bethesda Games Showcase 2022: tutti gli annunci e i trailer dell'evento

Anche quest'anno Microsoft collabora con Bethesda per la press conference estiva dedicata alle grandi novità del catalogo Xbox. Durante lo Showcase assisteremo a nuovi annunci e ai trailer dei giochi più attesi: li troverete tutti qui, in un articolo in continuo aggiornamento.

Redfall

Si parte da Redfall, ultima produzione firmata da Arkane Studios (Dishonored, Prey) presentata per la prima volta all'E3 2021, in occasione dell'Xbox & Bethesda Games Showcase. Parliamo di un first-person shooter cooperativo, caratterizzato da una tetra ambientazione open world e da un gameplay adrenalinico e coinvolgente. Vediamo il gameplay nel nuovo trailer.

L'ultimo filmato ci regala anche la data di uscita: Redfall sarà disponibile su Xbox Series X, Xbox Series S e PC nel corso del 2023. Potrà essere riprodotto anche nel cloud.

Hollow Knight: Silksong

Silksong, sequel del pluriacclamato Hollow Knight, torna finalmente a mostrarsi durante lo Showcase di Xbox e Bethesda.

Otteniamo un nuovo trailer gameplay, ma anche un'importante informazione: il gioco sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass, sin dal day one. Sfortunatamente, e stranamente, non abbiamo una data di uscita.

High on Life



Dai creatori di Rick & Morty e Solar Opposites arriva High on Life, insolito e colorato first-person shooter. Un'avventura fantascientifica che colpisce con il suo stile unico e irriverente.

Lo vediamo in azione nel primo trailer gameplay che annuncia l'imminente arrivo sulle piattaforme Xbox: High on Life sarà infatti disponibile il prossimo ottobre.

Riot Games + Xbox: LOL, Legends of Runeterra e Valorant!

Sarah Bond, corporate vice president di Xbox sale sul palco dell'Xbox & Bethesda Showcase per un annuncio davvero esplosivo: la collaborazione con Riot Games.

Riot porterà sulle console Xbox giochi quali League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra e LOL: Wild Rift. I giochi, ad oggi tutti rilasciati su PC, arriveranno tutti su Xbox Game Pass.

A Plague Tale: Requiem

"Assisti alla fine dell'innocenza". Torniamo a vedere A Plague Tale: Requiem, seguito diretto di Innocence, avventura sviluppata da Asobo Studio per Focus Home Interactive.

Dopo aver visto il trailer cinematografico possiamo finalmente osservare il gioco in azione nel primo filmato gameplay, dove è presente anche l'annuncio del periodo di uscita: Requiem sbarcherà su Xbox Series X|S e PC nel 2022, sbarcherà su Xbox Game Pass.

Forza Motorsport



Turn 10 Studios ha mostrato il nuovo Forza Motorsport. Per la prima volta nella serie non abbiamo il numero ad indicare il capitolo, segno che stavolta si ragione in termini di piattaforma che rimane e che viene continuamente aggiornata nel tempo.

La grafica è piuttosto impressionante, con uso massiccio del Ray Tracing e nuove tecniche per la riproduzione delle vetture, di cielo e nuvole, e della vegetazione. Turn 10 ha sviluppato anche un nuovo sistema per la gestione dell'alternanza di giorno e notte, con condizioni meteo variabili in ciascun circuito.

Cambierà anche il sistema di simulazione delle condizioni dell'asfalto, con più dati che incideranno sulla resa e degrado degli pneumatici. In Forza Motorsport, inoltre, i danni alle scocche delle auto saranno riprodotti in maniera più accurata, sfruttando la capacità dell'hardware delle Xbox di attuale generazione. Tutto sarà più naturale e più reale, secondo le promesse di Turn 10.

Overwatch 2: free-to-play da ottobre 2022!



Con nostra grande sorpresa, Overwatch 2 invade l'Xbox & Bethesda Games Showcase con un nuovo trailer e un annuncio molto atteso dai fan dell'hero shooter di Blizzard.



Dal 4 ottobre, lo sparatutto competitivo sarà disponibile in Early Access su Xbox e PC. Cosa più importante, il gioco sarà free-to-play e giocabile gratuitamente da tutti!

Ara: History Untold

Tramite un trailer cinematografico vediamo Ara: History Untold, "un'evoluzione dei grandi giochi strategici a turni". Non ci viene detto molto, ma Microsoft ci fa sapere che le scelte che faremo definiranno il mondo che creeremo, così come la nostra esperienza di gioco.

Ara: History Untold sarà incluso nell'Xbox Game Pass dal day one.

The Elder Scrolls Online: High Isle

Sul palco dell'Xbox & Bethesda Games Showcase, Pete Hines di Bethesda ci parla delle prossime novità del publisher statunitense. Si parte da The Elder Scrolls Online: High Isle, espansione dell'MMO ambientato nell'universo di TES.

High Isle sarà disponibile su Xbox One e Xbox Series X|S dal 21 giugno.

Fallout 76: The Pitt

Altro titolo online, altra espansione. Questa volta si parla di Fallout 76, avventura ambientata nell'Appalachia, che presto riceverà l'add-on The Pitt. Dopo Fallout 3, i giocatori torneranno a esplorare Pittsburg per scoprire un'inedita storyline, e non solo.

I giocatori di Fallout 76 formeranno nuove alleanze con le fazioni locali e combatteranno per ottenere nuovi equipaggiamenti, come bocche da fuoco e armature inedite. The Pitt sarà disponibile dal settembre 2022 e sarà incluso nell'Xbox Game Pass.

ARK 2

Durante l'evento è stato rivelato il seguito di Ark: Survival Evolved. Improvvisamente risvegliati in un mondo primordiale pieno di dinosauri e umani che lottano per il dominio, i giocatori devono allearsi con eroi leggendari per affrontare potenti forze oscure. ARK 2 uscirà nel 2023 e sarà disponibile dal day one sul Game Pass.

Minecraft Legends

Mojang, la software house di Minecraft, ha rivelato un nuovo gioco, Minecraft Legends, una sorta di strategico in tempo reale dove degli eroi leggendari guidano e addestrano delle altre novità per svolgere delle missioni e attaccare le risorse del nemico.

C'è una grossa componente di azione, così come esplorazione in mondi innovativi e sorprendenti, il tutto con lo stile grafico e i mattoncini tipici di Minecraft.

Flintlock: The Siege of Dawn

Combattimenti adrenalinici e ambientazione fantasy per Flintlock: The Siege of Dawn, RPG open world in sviluppo presso gli studi di Kepler. La protagonista Nor, affiancata dalla misteriosa creatura Enki, intraprenderanno un viaggio epico in cui si scontreranno con innumerevoli pericoli, dando sfogo alle proprie abilità magiche e combattive.



Flintlock: The Siege of Dawn arriverà su Xbox One e Xbox Series X|S nei primi mesi del 2023. Anche questo sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one.

Scorn

Scorn torna a mostrarsi in occasione dell'Xbox & Bethesda Games Showcase con un nuovo trailer gameplay e, finalmente, una data di uscita: 21 ottobre 2021.

Come per i titoli precedenti, Scorn sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass già dal day one. Le piattaforme compatibili sono Xbox Series X e Series S.

Lightyear Frontier, Gunfire Reborn, The Last Case of Benedict Fox

Parte una nuova carrellata di annunci, questa volta dedicata a diverse produzioni indipendenti. Il primo è Lightyear Frontier, avventura co-op fantascientifica in arrivo nella primavera 2023, in versione Early Access. C'è poi Gunfire Reborn, sparatutto in prima persona con meccaniche roguelite in arrivo su Xbox Series X, Series S e PC nell'ottobre 2022.

Il più interessante è però The Last Case of Benedict Fox, avventura sidescrolling dai toni dark fantasy. Ci avventureremo all'interno di una vecchia magione per svelare il mistero legato a un omicidio di una coppia e all'enigmatica scomparsa del loro bambino. Anche questo titolo sarà disponibile nella primavera 2023 su Xbox Series X, Series S e PC. Sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass già dal day one.

As Dusk Falls

As Dusk Falls è un nuovo tipo di esperienza narrativa interattiva con cutscene in stop motion, giocabile anche in multiplayer fino a un massimo di 8 giocatori. Una storia di tradimento, sacrificio e resilienza che riguarda una famiglia americana. Uscirà il 19 luglio.

Naraka Bladepoint

Naraka Bladepoint è un nuovo battle royale con i ninja che si concentra su scontri PvP che coinvolgono 60 giocatori contemporaneamente. Previsto per Xbox Series X|S e Windows Store il 23 giugno.

Pentiment

Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Grounded) annuncia invece Pentiment, originale avventura narrativa diretta da Josh Sawyer. Nei panni dell'artista itinerante Andreas Maler visiteremo la Baviera del 16esimo secolo e interagiremo con i cittadini, siano essi artigiani, monaci, nobili o ladri. Andreas si ritroverà coinvolto in una serie di misteriosi omicidi: durante le sue indagini dovrà prendere diverse decisioni che potranno alterare il corso della storia

Pentiment sarà disponibile dal prossimo novembre su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il gioco sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass (console, PC) e potrà essere acquistato su Steam.

Grounded

Sempre da Obsidian arriva il già noto Grounded, titolo che lascerà la fase Preview il prossimo settembre, quando arriverà la release finale. Abbiamo una campagna giocabile da soli o insieme agli amici, con nuove armi, armature e mostri previsti per il prossimo aggiornamento.

Diablo IV nel 2023!

Impressionante la presentazione di Diablo IV, il quale arriverà nel 2023. Intanto, abbiamo la quinta classe, i sacerdoti di Rathma, ovvero i negromanti.

Il nuovo action RPG sarà basato su un grande mondo aperto condiviso con gli altri giocatori, per abilitare nuove esperienze sociali. Sarà possibile unirsi in folti gruppi per affrontare potenti boss e ci saranno diversi tipi di attività PvP e co-op. Non mancherà la possibilità di giocare insieme sulla stessa console o PC, così come il cross-play, che permetterà di condividere l'esperienza tra Xbox e PC. 150 dungeon saranno presenti nel mondo di Diablo IV, con molte attività di gioco nell'endgame e nuovi livelli Paragon.

Il gioco sembra visivamente molto accattivante e sensibilmente più versatile che in passato.

Cocoon

Dal creatore di LIMBO e INSIDE, Jeppe Carlsen, arriva Cocoon, avventura che ci porterà alla scoperta di diversi mondi nei panni di un piccolo, coraggioso protagonista.

Cocoon arriverà su Xbox Series X, Series S e Xbox One nel corso del 2023. Il gioco sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

Wo Long: Fallen Dynasty

Koei Tecmo ha presentato Wo Long: Fallen Dynasty, nuovo gioco del Team Ninja. Un gioco che riporta in auge suggestioni orientali, quasi per attirare nel mondo Xbox il pubblico giapponese. Segue la storia di un soldato della milizia senza nome che combatte per la sopravvivenza in una versione alternatiuva e dark fantasy della tarda dinastia Han in cui i demoni affliggono i Tre Regni.

Persona: la serie arriva anche su Xbox

Altra piccola sorpresa dallo Showcase di Xbox e Bethesda. In collaborazione con Atlus, Microsoft porterà la serie Persona sulle console Xbox (One, Series X, Series S) e su PC, includendo Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable su Xbox Game Pass.

Nel caso di Persona 5 Royal, l'ultima iterazione del franchise sarà disponibile dal 21 ottobre.

Hideo Kojima sta sviluppando un gioco per Xbox

Hideo Kojima ha partecipato all'evento, introdotto da Phil Spencer, CEO dei Microsoft Studios.

In una sorprendete apparizione per il celebre game designer, storicamente legato al mondo PlayStation, è stato annunciato che Kojima Productions lavorerà con Microsoft per sfruttare la tecnologia di cloud gaming dei Xbox Game Studios e basare su di essa il suo prossimo gioco. Ma non rivela altro, né il titolo né una finestra temporale per il suo attesissimo nuovo gioco, sul quale si vocifera da tempo.

Starfield: ecco il primo gameplay

Uno dei momenti più attesi dell'Xbox & Bethesda Games Showcase coincide con la presentazione di Starfield, la ultima grande produzione dello studio guidato da Todd Howard (The Elder Scrolls, Fallout). Dopo una lunga attesa vediamo finalmente il gioco in azione, nel primissimo filmato gameplay tratto dalla campagna. Howard ci fa sapere che la missione mostrata durante la conferenza è tratta dalla fase introduttiva della campagna.

Vediamo un'intensa fase di combattimento ambientata all'interno di un avamposto spaziale, con il protagonista intento ad affrontare alcune guardie impugnando diverse bocche da fuoco. Vediamo anche fasi esplorative, nelle grandi città e nelle location circostanti, ma soprattutto gli NPC, visibilmente migliorati nella modellazione e nelle animazioni facciali.ù

Diamo inoltre un'occhiata ravvicinata all'editor del personaggio, che ci offre diverse opzioni per la personalizzazione del nostro alter ego. Vasta scelta anche per il vestiario, così come per le diverse abilità che sbloccheremo nel corso dell'avventura. Sarà possibile costruire il proprio avamposto sfruttando un sistema di creazione in-game molto simile a quello visto in Fallout 4. Da sottolineare che sarà possibile giocare in soggettiva e in terza persona. Una delle sezioni più esaltanti del trailer riguarda i combattimenti spaziali. Utilizzeremo infatti la nostra nave per combattere nello spazio e raggiungere le stazioni nelle vicinanze, così come altri pianeti.

Ma quanto è grande Starfield? Todd Howard svela l'arcano: ci saranno 100 sistemi in Starfield, per un totale di oltre 1000 pianeti.

Starfield sarà disponibile nel corso del 2023 sulle console Xbox e PC.