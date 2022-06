Starfield, tante informazioni e primo video gameplay dal Microsoft & Bethesda Showcase

Uno dei momenti più attesi dell'Xbox & Bethesda Showcase coincide con la presentazione di Starfield, l'ultima grande produzione dello studio guidato da Todd Howard (The Elder Scrolls, Fallout). Dopo una lunga attesa vediamo finalmente il gioco in azione, nel primissimo filmato di gameplay tratto dalla campagna. Howard sottolinea che la missione mostrata durante la conferenza rappresenta la fase introduttiva di quest'ultima.

Starfield rappresenta il primo nuovo universo in 25 anni proposto da Bethesda Game Studio. Si tratta di un gioco di ruolo di nuova generazione ambientato nello spazio, nel quale dovremo creare un personaggio e partire in missione per svelare il più grande mistero dell'umanità. Aspetto fondamentale del gioco, sarà la possibilità di esplorare ben 100 sistemi ed un totale di oltre 1000 pianeti.

Nella presentazione è possibile ammirare un'intensa fase di combattimento ambientata all'interno di un avamposto spaziale, durante la quale il protagonista è intento ad affrontare alcune guardie impugnando diverse bocche da fuoco. Non sono mancate anche fasi esplorative, in grandi città e nelle location circostanti, e soprattutto gli NPC, visibilmente migliorati nella modellazione e nelle animazioni facciali.

Nel gioco inizieremo la nostra avventura come umile dipendente di una società mineraria spaziale, per poi unirci a Constellation, un gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia. Potremo esplorare numerosi pianeti, attraversando con la nostra nave le grandi distese spaziali tra i cosiddetti "Sistemi Colonizzati" in un gioco che si presenta come il più ambizioso di sempre per lo studio.

Personalizzazione





Durante la conferenza sono stati mostrati diversi editor per ogni componente che caratterizzerà la nostra esperienza. Si parte dal personaggio, la cui personalizzazione consentirà di modificare ogni aspetto del nostro alter ego, non solo sotto il profilo dell'aspetto fisico. A rendere unico il nostro avventuriero saranno anche l'abbigliamento e soprattutto le abilità (skills).

Il gioco, infatti, possiede un sistema di progressione che consente di migliorare costantemente il nostro personaggio. In particolare, ad ogni aumento di livello, otterremo un punto abilità da poter utilizzare nei diversi alberi che saranno disponibili per ogni classe. Ogni personaggio avrà una classe specifica con un ruolo definito da dover scegliere al momento della sua creazione.

Ogni abilità, inoltre, una volta sbloccata potrà essere ulteriormente potenziata. Durante la conferenza non è stato specificato se ci sia un level cap, ovvero un livello massimo consentito, ma è possibile che il sistema di progressione segua il modello di Fallout senza porre alcun limite al giocatore.

Come premesso, il personaggio è solo una delle parti che potremo adattare al nostro gusto e stile di gioco. Il titolo proporrà anche un sistema di costruzione del proprio accampamento, qualcosa di simile a quanto visto in Fallout 4, che sembra però essere migliorato profondamente. Potremo posizionare il nostro accampamento in qualsiasi punto della mappa ed aggiungere strutture, difese, e strumentazioni per sopravvivere e progredire all'interno del mondo di gioco.

Non mancherà un sistema per il crafting delle armi, che consentirà di costruire numerosi accessori per adattare ogni aspetto dell'equipaggiamento allo stile di gioco e alle diverse situazioni da affrontare. Ciliegina sulla torta, però, è senza dubbio il sistema di personalizzazione della nave. Il velivolo sarà completamente modulare e potremo configurare qualsiasi aspetto, dal layout delle sue parti, alla funzionalità vera e propria: armi, motore ed altre parti che influenzeranno le prestazioni della nostra astronave.

E sì, la nave sarà pilotabile, ragione per cui le modifiche influenzeranno sensibilmente il gameplay. Questo perché non solo sarà il nostro mezzo di trasporto, ma anche di combattimento nelle fasi ambientate tra le stelle in cui cannoni e scudi giocheranno un ruolo fondamentale nei combattimenti. Sarà possibile perfino scegliere i membri dell'equipaggio, anch'essi caratterizzati da abilità diverse.

Come di consueto per i giochi di ruolo di Bethesda, potremo scegliere di condurre la nostra avventura sia in prima che in terza persona. Il gioco verrà rilasciato nel corso del 2023 per Xbox, PC e Cloud.