System Shock: torna il classico del 1994 con un nuovo spettacolare trailer

System Shock è un remake a tutti gli effetti dell'innovativo originale del 1994, che combina il gameplay cult con grafica HD, controlli aggiornati, un'interfaccia rinnovata e suoni e musica completamente nuovi.

Gli sviluppatori - Nightdive Studios - hanno lavorato a stretto contatto con molti dei membri del team originale di System Shock, inclusa la voce di SHODAN, Terri Brosius, assicurando che il remake rimanesse fedele alle sue origini, conquistando allo stesso tempo anche i nuovi giocatori.

I giocatori dovranno usare una combinazione di armi furtive, astute e futuristiche per farsi strada attraverso le nuove aree, trappole, enigmi e segreti della Citadel Station per raggiungere SHODAN. Di fronte a loro c'è un esercito di creature ostili e mutate, create e controllate dalla stessa SHODAN, che i giocatori dovranno combattere o evitare per sopravvivere.

System Shock è disponibile per il pre-order per PC tramite Steam, GOG ed Epic Game Store; una demo giocabile può essere trovata sui rispettivi store. Il titolo uscirà anche su PlayStation 4|5, Xbox One e Series S|X.