Overwatch 2, inizia oggi la prima beta PvP: come partecipare ai test su PC

A partire da oggi, martedì 26 aprile, Blizzard Entertainment selezionerà gli utenti che parteciperanno alla prima beta PvP di Overwatch 2. Il primo test pubblico era stato annunciato lo scorso marzo e in tale occasione il colosso americano aveva annunciato "un cambio strategico" per quel che concerne le modalità di gioco dell'attesissimo sequel: l'esperienza competitiva sarà infatti separata da quella PvE e sembra che il team di Blizzard abbia dato priorità al multiplayer online.

I primi inviti alla beta di Overwatch 2 saranno spediti tra poche ore, ma chi potrà partecipare? Blizzard prova a fare chiarezza con un post pubblicato sul suo blog ufficiale.

Overwatch 2, al via i test della closed beta: come partecipare

Partiamo dalla premessa che per prendere parte al beta test è necessario iscriversi visitando il sito ufficiale del gioco. Ciononostante, c'è un altro modo per ottenere l'accesso alla beta dell'hero shooter: su Twitch, basterà sintonizzarsi sulle dirette di Overwatch 2 tra le ore 19:00 del 26 aprile e le 3:00 del 27 aprile. "Gli spettatori dovranno sintonizzarsi per guardare un gruppo selezionato di streamer che trasmette la Beta PvP nella categoria 'Overwatch'", spiega Blizzard.

Per partecipare alla Beta PvP è inoltre necessario possedere e installare Overwatch su PC. "Coloro che hanno ricevuto un invito alla Beta PvP ma non possiedono Overwatch, possono scaricarlo e installarlo come free trial durante il periodo della Beta". Chi vuole ottenere un 'beta drop' tramite le livestream deve collegare il proprio account Battle.net e quello Twitch.

Tramite una serie di FAQ, lo sviluppatore ha chiarito alcuni dubbi inerenti alle modalità di selezione dei partecipanti. A quanto pare, "i giocatori selezionati per partecipare alla Beta PvP di Overwatch 2 riceveranno un'email di benvenuto dal team di Overwatch con le istruzioni su come ottenere accesso alla build". Gli inviti verranno spediti a partire dalle 20:00 (ora italiana) di questa sera.

Blizzard specifica che, mentre diversi utenti riceveranno l'accesso alla beta sin dal primo giorno, altri potrebbero essere invitati durante il periodo della beta. Ricordiamo che i test inizieranno alle ore 20:00 del 26 aprile e dureranno fino al prossimo 17 maggio.

Overwatch 2, beta PvP. i requisiti di sistema

Occorre specificare che coloro che hanno intenzione di partecipare alla beta multiplayer di Overwatch 2 devono dotarsi di un sistema compatibile. Per fortuna, il nuovo sparatutto di Blizzard Entertainment non sembra particolarmente esigente: basteranno un processore Intel Core i3 (o AMD Phenom X3 8650) e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 600 (o ATI Radeon HD 7000) per giocare su PC ad almeno 30 fotogrammi al secondo. Ecco l'elenco completo dei requisiti:

Minimi (per 30fps)

Sistema operativo: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i3 o AMD Phenom X3 8650

Video: NVIDIA GeForce GTX 600 o ATI Radeon HD 7000 (o superiore)

Memoria: 6 GB di RAM

Archiviazione: 50 GB di spazio libero su disco

Consigliati (per 60fps con impostazioni medie)

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7 o AMD Ryzen 5

Video: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD R9 380

Memoria: 8 GB di RAM

Archiviazione: 50 GB di spazio libero su disco

Lo sviluppatore invita gli aspiranti beta tester ad aggiornare la loro scheda video con i driver più recenti, oltre a specificare che, in futuro, i requisiti di sistema potrebbero subire variazioni.