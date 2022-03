Overwatch 2, nuovi aggiornamenti da Blizzard: beta PvP in arrivo ad aprile

Dopo un lungo silenzio, Blizzard Entertainment torna a parlarci di Overwatch 2, sequel del pluriacclamato hero shooter che ancora oggi intrattiene migliaia di giocatori. Il secondo capitolo sembra ancora lontano dal lancio ufficiale, ma, dopo aver accolto il feedback della community, l'Overwatch Team sta lavorando duramente per rinnovare la formula di gioco.

I primi risultati di questa 'evoluzione' - come viene chiamata internamente da Blizzard - potranno essere sperimentati tra un mese, quando i giocatori potranno provare in anteprima Overwatch 2 tramite la prima beta PvP (separata dall'inedita esperienza PvE).

Overwatch 2: cambio strategico per PvP e PvE, ecco le novità



Tramite un post pubblicato sul blog di Blizzard, gli sviluppatori dell'Overwatch Team hanno finalmente condiviso nuove informazioni sul secondo capitolo, ma solo dopo essersi scusati con la community in merito agli evidenti problemi di comunicazione. Nel comunicato, gli sviluppatori parlano di un cambio strategico inerente alle differenti game mode di Overwatch 2.

Ricordiamo infatti che la prossima iterazione dell'hero shooter includerà, oltre al tradizionale multiplayer competitivo, una nuova esperienza PvE in cui i giocatori affronteranno nemici controllati dall'IA. Ebbene, il game director Aaron Keller annuncia di aver cambiato strategia per la release di Overwatch 2 e che, di conseguenza, le modalità PvP e PvE sono state separate l'una dall'altra. L'obiettivo di Blizzard è quello di "portare nuovi contenuti PvP il prima possibile", mentre il team continua a lavorare ai contenuti dell'altra game mode.

Priorità al comparto PvP dunque, come ribadisce lo stesso Keller quando annuncia di aver appena inaugurato il primo alpha test chiuso di Overwatch 2 che coinvolge impiegati di Blizzard, giocatori professionisti della Overwatch League e altri gruppi selezionati in vista di un'ulteriore sessione di testing che vedrà invece la partecipazione dei fan. Ecco arrivare la buona notizia: la prima beta PvP inizierà a fine aprile su PC (solo in regioni selezionate).

"Questa beta ad accesso limitato includerà un gruppo più ampio di tester ai quali chiederemo un feedback sul gioco", scrive l'Overwatch Team sul blog ufficiale. "Il nostro obiettivo in questa fase è testare le nostre nuove funzionalità, contenuti e sistemi, prima di passare allo stress test dei server con un numero più ampio di giocatori nei beta test futuri". Per iscriversi alla beta di Overwatch 2 è necessario visitare questo indirizzo ed effettuare il login.

Nella versione beta sarà possibile provare alcuni dei nuovi contenuti brevettati da Blizzard per la modalità multigiocatore. Parliamo di nuovi personaggi per il roster di gioco, modalità di gioco e mappe inedite e, infine, di alcune modifiche riguardanti le abilità e le meccaniche degli Eroi più iconici di Overwatch. Ecco la lista delle prime novità incluse nella beta:

Nuovo eroe Attacco: Sojourn

Nuova modalità di gioco: Scorta

Multigiocatore 5v5

Modifiche agli Eroi

4 Nuove Mappe

Ricordiamo che Overwatch 2 non ha ancora una data di uscita, ma l'imminente lancio della closed beta - attesa per fine aprile - lascia ben sperare in merito ad un nuovo annuncio da parte di Blizzard Entertainment. Attendiamo, inoltre, aggiornamenti legati all'esperienza PvE.