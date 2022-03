''Playstation è spacciata e tra 10 anni non esisterà più'': dura previsione di Michael Pachter

Parole durissime da parte di Michael Pachter, noto analista, che ha esposto una sua premonizione apocalittica su Playstation. Secondo Pachter infatti, il marchio Playstation ossia il marchio di maggiore valore all’interno dell’industria delle console, è destinato ad estinguersi. Nel giro massimo dieci anni vedrà la sua fine per come è conosciuta oggi non esistendo più.

Playstation non esisterà più entro 10 anni! Come mai?

Secondo l’analista, la guerra tra Sony e Microsoft ossia tra Playstation e Xbox, alla fine verrà vinta da Microsoft Xbox, che potrà contare non solo su servizi e tecnologie di cloud gaming superiori, ma anche su un arsenale di giochi in esclusiva ormai maturo e in grado di fare la differenza.

"Credo che Playstation sia ormai spacciata, non credo che esisterà ancora tra dieci anni" ha dichiarato l'analista "Sony molto semplicemente non può competere con il vantaggio ottenuto da Microsoft che è ormai impossibile da recuperare. E non parliamo di uno svantaggio di pochi anni".

Pachter ci è andato pesante nei confronti di PlayStation. In questo caso sappiamo come la figura di Patcher sia solita a queste esternazioni estreme senza troppe preoccupazioni. Di certo Xbox Game Pass è una proposta di notevole valore e Microsoft sta acquisendo ad alto ritmo molti editori, comprese società enormi come Activision Blizzard. Di certo la compagnia sta diventando più competitiva e potrebbe dominare il mercato in futuro. Il brand PlayStation è solo apparentemente ancora forte e questo esclusivamente perché la fase del mercato gaming sembra piuttosto transitoria.

Sony dovrà quindi cambiare le strategie per il brand PlayStation con l'obiettivo di abbracciare nuovi mercati e conquistare ulteriori fette di pubblico. E forse un cambiamento è già in atto, come dimostra l'arrivo delle esclusive Sony su PC e il mondo del cinema e delle serie TV con The Last of Us by HBO e i rumor sulla serie di God of War prodotta da Amazon. Chissà se basterà e come correrà ai ripari.