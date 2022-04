Uncharted: L'Eredità dei Ladri, Epic Games svela la data di uscita della versione PC

Lanciato su PlayStation 5 lo scorso a fine gennaio, Uncharted: L'Eredità dei Ladri rappresenta un must have per tutti i fan di Nathan Drake e colleghi. Stando ai piani di Sony, la raccolta remastered debutterà anche su PC portando con sé il quarto acclamato capitolo della saga (Uncharted 4: Fine di un Ladro) e lo spin-off con protagonista Chloe Frazer (Uncharted: L'Eredità Perduta).

Fino ad oggi il colosso nipponico ha mantenuto una certa riservatezza in merito al porting PC, ci pensa dunque Epic Games a svelare la data di uscita della collezione firmata Naughty Dog.

Epic Games: L'Eredità dei Ladri arriverà su PC il 20 giugno

Nell'ultimo post pubblicato sul blog ufficiale, Epic Games ha annunciato l'arrivo di un'ampia gamma di titoli sul suo popolare Store. Osservando la lista dedicata a giugno 2022 troviamo, per l'appunto, Uncharted: L'Eredità dei Ladri: il lancio del gioco è previsto per il 20 giugno.

Visitando la pagina del negozio digitale scopriamo inoltre che la versione PC è in lavorazione presso Iron Galaxy Studios, software house specializzata nello sviluppo di conversioni per diverse piattaforme. Tra i lavori più noti della compagnia americana troviamo gli eccellenti porting di The Elder Scrolls V: Skyrim (2017) e Overwatch (2019) per Nintendo Switch.

Come scrive Epic, L'Eredità dei Ladri " include Uncharted 4: Fine di un Ladro, in cui Nathan Drake perlustra il mondo intero alla ricerca di un tesoro pirata. Ti attendono vasti livelli ed enigmi esotici da scoprire e risolvere. Uncharted: L'Eredità Perduta è il primo gioco della serie in cui non sarà presente Nathan Drake. I giocatori vestiranno i panni di Chloe Frazer, un personaggio che poco a poco ricoprirà il ruolo della protagonista, e partiranno alla ricerca della Zanna di Ganesh".

Curiosamente, Sony non ha mai annunciato l'arrivo di Uncharted: The Nathan Drake Collection su PC, il che significa che i capitoli della prima trilogia non approderanno su Windows, non prima di Uncharted 4 almeno. Ricordiamo che L'Eredità dei Ladri arriverà su PC tramite Epic Games Store e Steam. Tuttavia, Valve non ha ancora aggiornato la data di uscita sul suo marketplace.

Nell'attesa di poter vestire i panni di Nathan Drake e Chloe Frazer su PC, il prossimo mese gli utenti di Epic Games Store accoglieranno Salt and Sacrifice (10 maggio), Evil Dead: The Game (13 maggio), Vampire: The Masquerade - Swansong (19 maggio) e Sniper Elite 5 (26 maggio).