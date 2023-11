Offerte EA Sports FC 24: il nuovo FIFA a partire da 39,97 per il Black Friday Amazon

Tutte le offerte gaming qui

Occhio ai prezzi di EA Sports FC 24, il nuovo capitolo della serie che finora abbiamo conosciuto come FIFA. Su Nintendo Switch e PC Origin, EA Sports FC 24 costa molto poco grazie alle offerte del Black Friday di Amazon, ma anche le altre versioni sono decisamente convenienti. E non sono le uniche offerte gaming interessanti in questo momento: soprattutto se siete interessati a Xbox Series X dovreste muovervi perché ora, rispetto al suo prezzo normale, costa pochissimo!

Questa Xbox Series X Ricondizionata e Certificata da Amazon , venduta e spedita da Amazon stesso, è un vero e proprio affare, con tutte le garanzie del caso sull'usato che solo Amazon sa garantire a questi livelli. Ma se volete che la vostra Xbox Series X sia completamente nuova occhio a quest'altra offerta, perché anch'essa ha un prezzo ottimo! Di solito, infatti, la console di Microsoft viene venduta a 549,99€ . E occhio al prezzo della Xbox Series S.

Molto interessanti anche le offerte su Xbox Wireless Controller, in bianco e in nero, forse il miglior gamepad in circolazione, anche per il PC oltre che per Xbox. Ed ecco tutte le altre offerte sui controller Xbox, molti colori rientrano nella promo a pochi euro in più rispetto ai gamepad in bianco e in nero.

Ottimi gli sconti per quanto riguarda il mondo PlayStation, con la console in versione Standard con lettore ottico a un prezzo decisamente interessante, così come il bundle con 2 DualSense. Occhio anche ai bundle con Final Fantasy XVI e God of War Ragnarock, ma anche a quelli con EA Sports FC 24 e un gamepad DualSense.

EA Sports FC 24 rappresenta una transizione molto importante per Electronic Arts, il cui accordo di licenza con la FIFA per poter disporre del nome di quest'ultima all'interno dei propri titoli si è concluso. Il tutto dopo che la serie di giochi di calcio FIFA ha letteralmente fatto la storia dei videogiochi, dall'indimenticabile primo capitolo FIFA International Soccer del 1993 al gioco dello scorso anno, passando per le varie evoluzioni alla grafica e alla tecnologia, così come al gameplay. Qui la recensione completa.