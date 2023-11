The Last of Us Parte II: Sony annuncia ufficialmente la versione rimasterizzata per PS5

Sony ha annunciato ufficialmente l'arrivo di The Last of Us Parte II Remastered per PS5 previsto per il prossimo 19 gennaio. La nuova versione proporrà diversi miglioramenti rispetto a quella originale e introdurrà nuovi contenuti inediti. Coloro che possiedono una copia del gioco – sia fisica che digitale – potranno effettuare l'upgrade alla rimasterizzazione al costo di 10 euro.

Innanzitutto, il capolavoro di Naughty Dog rilasciato nel 2020 presenterà texture con una risoluzione più alta e potrà essere eseguito in 4K nativo in modalità Fidelity o in 2K con upscaling a 4K in modalità Performance. Inoltre, sarà introdotta una nuova modalità di gioco roguelike in cui sarà possibile utilizzare diversi personaggi.

Su quest'ultima le informazioni sono poche al momento e la software house ha già chiarito che ulteriori dettagli saranno condivisi nelle prossime settimane. Ciò che sappiamo è che la modalità prende il nome di No Return e ruoterà attorno al sistema di combattimento introdotto con il secondo capitolo del franchise.

Alcuni dei personaggi saranno utilizzabili per la prima volta e ognuno di questi avrà caratteristiche specifiche che influenzano lo stile di gioco. I progressi in No Return consentiranno di sbloccare skin e nuovi personaggi. Naughty Dog ha anche anticipato che verrà istituita una classifica mondiale basata sulla "Daily Run", ma anche in questo caso maggiori dettagli saranno condivisi più avanti.

Una funzionalità che siamo certi in molti aspettavano con impazienza è Guitar Free Play, una sezione in cui sarà possibile suonare la chitarra liberamente. Insieme alla chitarra saranno disponibili anche altri strumenti e si potranno utilizzare dei pedali per modulare la performance.

Non mancherà una sezione dietro le quinte che includerà il tradizionale "making of" e all'interno della quale vi saranno alcuni scenari tagliati che forniranno una visione più completa sull'intero mondo di gioco. Vi saranno anche parti commentate direttamente dal team di sviluppo, compreso il director Neil Druckman, tra cui alcune scene prese direttamente dalla campagna.

Il nuovo aggiornamento di The Last of Us Parte II consentirà anche di sfruttare tutte le caratteristiche esclusive dell'ultima ammiraglia Sony, tra cui caricamenti nettamente più rapidi grazie all'SSD, il feedback aptico del controller DualSense e le nuove opzioni di accessibilità Descriptive Audio e Speech to Vibrations.