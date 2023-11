Xbox Series X a partire da 379,99, sconti su PlayStation 5 e Nintendo Switch e videogiochi in offerta. Ecco tutti gli affari gaming del Black Friday Amazon!

Questa Xbox Series X Ricondizionata e Certificata da Amazon , venduta e spedita da Amazon stesso, è un vero e proprio affare, con tutte le garanzie del caso sull'usato che solo Amazon sa garantire a questi livelli. Ma se volete che la vostra Xbox Series X sia completamente nuova occhio a quest'altra offerta, perché anch'essa ha un prezzo ottimo! Di solito, infatti, la console di Microsoft viene venduta a 549,99€ . E occhio al prezzo della Xbox Series S.

Il più conveniente in assoluto rischia di essere questo bundle con Xbox Series X e Diablo IV, l'action rpg Blizzard che vi garantirà decine di ore di gioco! Ma occhio anche a quello con Forza Horizon 5.

Molto interessanti anche le offerte su Xbox Wireless Controller, in bianco e in nero, forse il miglior gamepad in circolazione, anche per il PC oltre che per Xbox. Ed ecco tutte le altre offerte sui controller Xbox, molti colori rientrano nella promo a pochi euro in più rispetto ai gamepad in bianco e in nero.

Ottimi gli sconti per quanto riguarda il mondo PlayStation, con la console in versione Standard con lettore ottico a un prezzo decisamente interessante, così come il bundle con 2 DualSense. Occhio anche ai bundle con Final Fantasy XVI e God of War Ragnarock, ma anche a quelli con EA Sports FC 24 e un gamepad DualSense.

Da non perdere queste offerte sul mondo Nintendo Switch, anche perché la casa giapponese non è sempre predisposta agli sconti. In particolare, è notevole il prezzo che hanno ora l'acclamatissimo Super Mario Wonder e EA Sports FC 24.