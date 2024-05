NVIDIA RTX Remix si migliora con DLSS 3.5 Ray Reconstruction: i classici rifatti dai modder sono ancora più belli

NVIDIA ha introdotto DLSS 3.5 con Ray Reconstruction nel suo toolkit di modding RTX Remix, consentendo ai modder di migliorare ulteriormente la qualità delle immagini ray-traced nei loro giochi classici rivisitati. RTX Remix, al momento, permette di ammodernare solo i titoli basati su API DirectX 9 e precedenti.

Dopo il debutto della open beta a gennaio, l'arrivo di Ray Reconstruction in RTX Remix permette ai modder di non preoccuparsi di tarare in modo manuale gli ambienti per diverse scene e condizioni di illuminazione, in quanto il modello di IA è stato addestrato su numerosi scenari e si adatta automaticamente. Con pochi click, i modder possono aggiornare le loro mod create con RTX Remix a DLSS 3.5.

Ulteriori dettagli tecnici si possono trovare in questo articolo pubblicato da NVIDIA.

L'impatto di Ray Reconstruction sull'immagine è evidente, con una luce che permette di ricreare una scena più reale - Clicca per ingrandire

Portal with RTX, Portal: Prelude RTX e Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project sono tre esempi di rifacimento di grandi classici che vedono il supporto ufficiale di NVIDIA, ma non mancano anche le produzioni più "amatoriali". Portal with RTX ha guadagnato il DLSS 3.5 a metà marzo.

Half-Life 2 RTX è stato annunciato nell'agosto dello scorso anno e sta compiendo molti passi avanti sotto la guida dei modder riuniti in Orbifold Studios. Al momento, non è stato comunicato quando diventerà disponibile.

"Utilizzando l'ultima versione di RTX Remix beta, i modder stanno ricostruendo i materiali con proprietà PBR, aggiungendo ulteriori dettagli geometrici tramite l'editor Hammer di Valve e sfruttando le tecnologie NVIDIA, fra cui full ray-tracing, DLSS 3.5, Reflex e RTX IO per offrire un'esperienza fantastica ai giocatori GeForce RTX", afferma NVIDIA.