NVIDIA aggiorna Portal with RTX: arrivano il DLSS 3.5 e RTX IO

NVIDIA ha aggiornato Portal with RTX, la nuova iterazione sviluppata con RTX Remix del capolavoro Valve disponibile gratuitamente per i possessori della versione originale. Con il nuovo update, la società di Santa Clara ha introdotto il DLSS 3.5 con Ray Reconstruction e RTX IO.

Il Ray Reconstruction è una nuova aggiunta alle tecnologie RTX che sfrutta un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale per migliorare il risultato visivo degli effetti di ray tracing sostituendo gli algoritmi di denoising calibrati manualmente. In sintesi, consente di ottenere una ricostruzione degli effetti più fedele anche con il DLSS attivo, garantendo una qualità dell'immagine superiore anche in upscaling.

Stando ai dati di NVIDIA, con DLSS 3.5 e Ray Reconstruction attivo, il frame rate migliora di 6,7 volte con una GeForce RTX 4090 e di 6,8 volte con una RTX 4080. Va sottolineato che il confronto è fatto tra il rendering alla risoluzione nativa e quello con DLSS 3.5 attivo. Inoltre, NVIDIA utilizza l'upscaling impostato su "Performance" che sacrifica in maniera evidente la qualità visiva in favore del frame rate.

Ad ogni modo, a una risoluzione di 2160x1440, tutte le schede della gamma GeForce RTX 40, dalla 4070 in poi, sono in grado di spingere il gioco oltre gli 80 fps, con la RTX 4090 capace di offrire fino a 160 fps, naturalmente con DLSS 3.5 attivo. In 1080p, naturalmente, il frame rate aumenta consentendo perfino alla 4060 Ti di superare la soglia dei 70 fps ottenendo un'esperienza di gioco ottimale.

Avevamo già avuto modo di provare Ray Reconstruction nella sua prima implementazione su Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e, come scritto nel nostro approfondimento, il risultato è notevole. Nonostante il DLSS e il Frame Generation attivi, con RR siamo riusciti a ottenere un'immagine quasi identica a quella renderizzata in modalità nativa per nitidezza. Il più grande pregio di Ray Reconstruction è però la compatibilità con tutte le schede RTX, il che comprende anche le serie RTX 20 e RTX 30.

RTX IO, infine, è una funzionalità che sostanzialmente alleggerisce il carico sulla CPU. Nella pratica, la decompressione delle risorse di gioco viene affidata alla scheda video. Questo si traduce in un caricamento più rapido delle texture che, secondo i dati di NVIDIA, avviene fino a 5 volte più velocemente. Questo, inoltre, consente di occupare meno spazio sull'unità di archiviazione che, nel caso di Portal with RTX, si riduce del 37%.

Il download può essere effettuato direttamente dal client Steam e partirà all'avvio nel caso siano attivi gli aggiornamenti automatici per il gioco. Per maggiori informazioni su tutte le novità introdotte con il nuovo aggiornamento vi rimandiamo direttamente alla pagina ufficiale di NVIDIA.