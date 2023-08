Half-Life 2 RTX in sviluppo: il capolavoro di Valve come non l'avete mai visto

In occasione della Gamescom 2023, NVIDIA ha annunciato l'arrivo di Half-Life 2 RTX, un progetto sviluppato dalla community e basato sulla piattaforma di modding RTX Remix, con la quale le società ha già riammodernato Portal, prima con Portal with RTX e poi con Portal: Prelude RTX.

Si continua quindi sull'onda dell'operazione nostalgia per dare a vecchi e gloriosi titoli un nuovo aspetto grafico, moderno, ma soprattutto dotarli di supporto alle tecnologie NVIDIA come DLSS 3 e Reflex, RTX IO, migliorarne l'illuminazione attraverso il "full ray tracing", meglio noto come "path tracing", e aggiornarne gli asset.

Quello che ci ha dato NVIDIA è però solo un assaggio, attualmente Half-Life 2 RTX è in sviluppo. A occuparsi del lavoro è Orbifold Studios, un gruppo nato dall'unione di quattro dei principali team che sviluppano mod per HL2: chi fosse interessato può contattarli per dare il proprio contributo. L'operazione ha il benestare di Valve Software, che però è bene precisare non è in alcun caso coinvolta.

E sempre in tema di giochi e supporto alle tecnologie proprietarie, NVIDIA ha reso noto che Call of Duty: Modern Warfare III supporterà sin dal lancio DLSS 3 e Reflex, così come PAYDAY 3. Infine, Fortnite riceverà nel corso dell'autunno il supporto al DLSS 3.