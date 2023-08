NeMo SteerLM, NVIDIA ACE evolve per dare 'personalità' agli NPC dei videogiochi

Al Computex 2023, qualche mese fa, NVIDIA annunciava Avatar Cloud Engine (ACE) for Games, una tecnologia capace di infondere l'intelligenza artificiale nei personaggi non giocanti, i cosiddetti NPC, rendendoli così più vivi e capaci di avere conversazioni pertinenti in base alle richieste e/o al contesto.

In quell'occasione NVIDIA mostrò la demo di ACE Kairos, con Jin, il proprietario del negozio di ramen, renderizzato in Unreal Engine 5 con RTX ON.

Ebbene, in occasione della Gamescom, rivolgendosi in prima istanza agli sviluppatori, NVIDIA ha presentato un miglioramento di ACE for Games chiamato NeMo SteerLM. Con queta nuova integrazione gli sviluppatori possono agire su parametri e attributi degli NPC in moda da dar loro una personalità distinta e ottenere interazioni più emotive e realistiche, sempre in base al contesto, all'ambiente e molto altro ancora.

"La maggior parte degli LLM è progettata per fornire solo risposte ideali, prive di personalità o emozioni, come si può vedere interagendo con i chat bot. Con la tecnica SteerLM, invece, gli LLM vengono addestrati a fornire risposte allineate con particolari attributi, che vanno dall'umorismo alla creatività, all'aggressività, tutti configurabili rapidamente attraverso semplici cursori", spiega NVIDIA.

Se ad esempio un giocatore domanda "Dove posso trovare Kumon Aoki?", gli attributi gestibili da NeMo SteerLM consentono di agire sul tipo di risposta che l'NPC può fornire, che si tratti di una risposta creativa, umoristica oppure netta e poco amichevole. Ovviamente il tutto adattando l'espressione del volto per risultare convincente in ciò che dice. Insomma, tassello dopo tassello ci avviciniamo a una nuova dimensione per il mondo dei videogiochi, sempre meno comandato da script precostituiti.