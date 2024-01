RTX Remix: open beta gratis per tutti, rimasterizzare giochi non è mai stato così semplice

NVIDIA ha reso disponibile per tutti, gratuitamente, la open beta di RTX Remix, una suite indirizzata soprattutto ai modder. Si tratta di uno strumento che consente di migliorare le texture, aggiungere effetti di illuminazione e riflessi; in breve, una soluzione semplice e rapida per rimasterizzare le vecchie glorie del mondo dei videogiochi e introdurle nel mondo del path tracing.

Una delle funzionalità più utili è probabilmente l'uso dell'IA generativa per realizzare le texture degli elementi. Naturalmente, non manca tutto il ventaglio di soluzioni NVIDIA come il DLSS, il ray tracing completo (path tracing), NVIDIA Reflex e le risorse di rendering basate sulla fisica (PBR).

In redazione abbiamo già avuto modo di saggiare i risultati di RTX Remix con alcuni titoli iconici come Portal RTX che propone un comparto tecnico completamente migliorato e un impatto visivo notevole rispetto al titolo originale. Opera completata più di recente da Portal: Prelude RTX, ovvero la rimasterizzazione della mod prequel.

Altro titolo in lavorazione, in questo caso presso Orbifold Studios, è Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project. Si tratta di un progetto a dir poco ambizioso, per il quale sono stati rivisti anche gli asset. Attualmente manca una data d'uscita per il rilascio, ma vi terremo aggiornati.

Ad ogni modo, con NVIDIA RTX Remix, basato su NVIDIA Omniverse, la community sarà in grado di rimasterizzare qualsiasi titolo basato su DirectX 8 o 9, come Call of Duty 2, Hitman 2: Silent Assassin o Need for Speed Underground 2.

Ulteriori risorse per l'utilizzo della suite sono disponibili direttamente su ModDB, tra cui il set aggiornato di giochi compatibili. Remix è costituito da due componenti: un'applicazione per la creazione di luci e l'aggiunta di risorse rimasterizzate a una scena di gioco, e un runtime per catturare le scene di gioco classiche e reinserire le risorse rimasterizzate durante la riproduzione del gioco.

Il download è disponibile a questo indirizzo, mentre per avere un'idea più chiara su tutte le funzionalità disponibili all'interno del programma e ottenere qualche piccolo suggerimento per sfruttarlo al meglio, vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata ai modder.