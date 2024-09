Nintendo Switch 2: trapelano foto, render e presunte specifiche della nuova console

Si torna a parlare dell'ipotetica Nintendo Switch 2, erede della popolare console ibrida che ha venduto più di 143,4 milioni di unità (agosto 2024) in tutto il mondo.

Lo scorso mese segnalavamo che il debutto della nuova Switch non avverebbe prima dell'aprile 2025, come sostengono gli sviluppatori intervistati da Chris Dring di GamesIndustry.biz. Ciononostante, in rete continuano a trapelare nuovi dettagli e informazioni sul design e sulla potenza effettiva della prossima piattaforma ibrida. Ci sono addirittura delle immagini che immortalano i Joy-Con e alcuni componenti interni di Switch 2.

Switch 2 'messa a nudo' dai leaker cinesi

Da qualche ora stanno circolando su Reddit diverse immagini, tra foto e render 3D, che sembrano ritrarre Nintendo Switch 2 e i suoi controller. Chiariamo che trattandosi di immagini non ufficiali le tratteremo come tali e vi invitiamo a prendere queste informazioni 'con le pinze'.

Le foto in questione provengono dalla Cina, dove le Switch 2 sarebbero attualmente in produzione. Gli scatti raffigurano alcune parti della presunta console: in particolare, possiamo dare uno sguardo ravvicinato ai 'gusci' dei Joy-Con, rinnovati nella forma e nelle dimensioni.

Come vedremo dai render 3D trapelati online, Switch 2 dovrebbe infatti essere più grande della controparte originale e del più recente modello OLED.

Parlando dei Joy-Con, osservando le immagini notiamo la presenza di un nuovo sistema di aggancio magnetico che dovrebbe quindi rimpiazzare il classico sistema meccanico: se ciò dovesse trovare conferma, non sarà possibile riutilizzare i 'vecchi' Joy-Con su Switch 2.

I render sarebbero basati su file CAD e ci offrono una visione più chiara delle effettive dimensioni della nuova Nintendo Switch. In termini di design le due console non differiscono molto, anche se Switch 2 sembra avere forme più arrotondate, il che dovrebbe migliorare l'ergonomia della console - da sempre uno dei suoi principali punti deboli.

Uno dei render ci dà un'idea più chiara delle dimensioni mettendo a confronto la 'vecchia' Switch con quella nuova: quest'ultima avrà un display da 8 pollici, un incremento significativo rispetto ai 6,2 della Switch originale, ma anche rispetto ai 7 pollici della versione OLED. Tuttavia, secondo i rumor già circolati nei primi mesi del 2024, al lancio Switch 2 avrà un pannello LCD e non il più convincente OLED visto sul modello più recente. Con quest'ultimo, se non altro, Switch 2 condividerà il rinnovato kickstand per l'utilizzo della console in modalità 'tabletop'.

Un'altra vistosa novità riguarda le porte d'ingresso. Oltre alla solita porta di ricarica situata sul lato inferiore della console, su Switch 2 troviamo un secondo ingresso USB-C ritagliato sulla cornice superiore. Non ci sono molti dettagli, ma questa seconda porta USB-C dovrebbe consentire l'utilizzo di eventuali accessori o periferiche aggiuntive durante la ricarica.

Stando a quanto si legge su Reddit, l'ignoto leaker dei render diffusi in rete avrebbe realizzato i modelli 3D basandosi su un modello di scocca di Switch 2 ottenuto "a caro prezzo" da un produttore di accessori. Questo significa che i mockup appena visti potrebbero effettivamente riprodurre le forme e le dimensioni esatte della nuova console Nintendo.

Le possibili specifiche tecniche di Switch 2

Nel medesimo thread in cui abbiamo trovato le suddette immagini viene inoltre segnalata la pubblicazione della presunta scheda tecnica di Switch 2.

Le indiscrezioni parlano di un SoC (CPU + GPU) GMLX30-R-A1, 12 GB di memoria RAM LPDDR5X (7500 MT/s) e una memoria flash UFS 3.1 da 256 GB - con velocità di trasferimento fino a 2100 MB/s. La console integrerebbe anche un chip NFC, un microfono, altoparlanti stereo a due canali e un sistema di raffreddamento basato su due ventole. La base dock dovrebbe includere una porta Ethernet per la connessione via cavo, feature introdotta su Switch OLED.

In ogni caso, non dovrebbe passare molto tempo prima di avere delle conferme da parte di Nintendo. Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero una presentazione ufficiale di Switch 2 tra la fine del mese corrente e inizio ottobre. Seguiremo eventuali sviluppi.