Nintendo Switch 2, gli sviluppatori la allontanano: non uscirà prima di aprile 2025

Secondo sviluppatori ascoltati da GameIndustry.biz ed Eurogamer, il successore di Nintendo Switch non arriverà entro fine marzo 2025, il lancio sarebbe previsto nell'anno fiscale successivo che prenderà il via ad aprile.

Nintendo Switch 2 non arriverà prima di aprile 2025. A dirlo è Chris Dring, a capo di GamesIndustry.biz, il quale durante un podcast ha dichiarato che "nessuno degli sviluppatori con cui ho parlato si aspetta il lancio in questo anno finanziario, anzi gli è stato detto di non aspettarselo in questo anno finanziario". L'anno fiscale di Nintendo termina il 31 marzo 2025. Anche il sito "fratello" Eurogamer ritiene corretta la notizia dopo alcune verifiche.

La prossima console di Nintendo non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma il presidente Furukawa ha affermato che la società farà un annuncio entro l'anno fiscale in corso. Tra annuncio ed effettiva disponibilità c'è una differenza sostanziale.

Gli sviluppatori stanno preparando da tempo i giochi per la nuova Switch; si vocifera che inizialmente Nintendo volesse presentarla verso la fine di quest'anno, ma ha poi modificato i suoi piani interni - senza escludere la data del primo trimestre 2025.

Agli sviluppatori, tuttavia, è stato detto di non aspettarsi Switch 2 per l'anno finanziario in corso, quindi aprile 2025 è la data più prossima in cui la console potrebbe arrivare, ma potrebbe essere più saggio per Nintendo attendere l'estate o la stagione natalizia.

Switch 2 dovrebbe essere una console ibrida come la prima Switch, ma con uno schermo più grande, hardware più potente e altre novità che non vediamo l'ora Nintendo inizi a svelare. Nell'ultimo trimestre la casa nipponica ha venduto solo 2,1 milioni di unità di Switch, segnalando un netto rallentamento, comunque fisiologico, per una console che ha oltre 7 anni di vita.