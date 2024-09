The Elder Scrolls 6: i giocatori rimarranno delusi secondo il lead designer di Skyrim

Secondo il lead designer di Skyrim, per The Elder Scrolls VI sarà impossibile soddisfare le aspettative dei giocatori. Il confronto con le opere precedenti rende queste aspettative eccessivamente alte e lo avrebbe già dimostrato Starfield.

In un'intervista con Kiwi Talkz, il lead designer di Skyrim ha detto chiaramente che per Elder Scrolls VI sarà impossibile rispettare le aspettative dei fan. Secondo Bruce Nesmith, il gioco verrà inevitabilmente paragonato alle opere precedenti e le imperfezioni deluderanno i giocatori.

Il veterano di Bethesda ha spiegato che il problema dello studio è fronteggiare le aspettative che i titoli rilasciati in passato hanno sensibilmente alzato. In effetti, Skyrim è ancora oggi un titolo di riferimento per il genere RPG e riesce ad impegnare ancora decine di migliaia di giocatori, nonostante il rilascio sia avvenuto oltre un decennio fa.

Questo significa che le aspettative dei giocatori per un nuovo gioco di ruolo di Bethesda prevedono un prodotto che sia un miglioramento e un ampliamento di quell'esperienza. Un risultato che, soprattutto al lancio, per Nesmith è impossibile da raggiungere.

"Elder Scrols VI sarà senza dubbio un gioco fantastico, ma verrà paragonato a tutti i giochi precedenti realizzati da Bethesda" ha spiegato. "E le divisioni marketing si infilano la testa tra le mani e piangono per questo. Perché è come se [fosse] ' Ok, se non è perfetto, se non ottiene un 95 o oltre su Metacritic, allora è un fallimento'".

In effetti, abbiamo visto una situazione simile proprio con Starfield che, secondo Nesmith, è un "buon gioco", ma ha dovuto sopportare il peso del confronto con giochi come Skyrim e Fallout 3 che sono ritenuti l'apice degli RPG di Bethesda. Tuttavia, lo sviluppatore ha spiegato che Starfield ha goduto perfino di una tregua, poiché si tratta di un progetto completamente nuovo per lo studio.

Al contrario, The Elder Scrolls VI sarà "il prossimo gioco di Elder Scrolls", ragione per la quale i giocatori non ammetteranno errori da parte di Bethesda. Nesmith ha definito questa situazione "il peso dell'eredità di Bethesda" che a suo avviso rappresenta sia una benedizione che una maledizione.

Da un lato, questo giova agli sviluppatori che sono spronati a fare meglio e, soprattutto, ottengono tutte le risorse necessarie per realizzare il miglior prodotto possibile. Dall'altro, però, alza notevolmente l'asticella delle aspettative rendendo ogni elemento potenzialmente distruttivo se non sarà all'altezza.