Nintendo ha venduto 132 milioni di Switch dal lancio, DS sempre più vicino

Il secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 di Nintendo si è chiuso positivamente, con Nintendo Switch che ha superato quota 132 milioni di unità vendute dal lancio al 30 settembre 2023, avvicinandosi al record di Nintendo DS di circa 154 milioni.

A sei anni dal debutto e con insistenti voci sull'arrivo di un successore, Nintendo Switch continua a macinare buoni numeri con una crescita su base annua del 2,4% (a 6,84 milioni). La console ha macinato 1,25 milioni in versione standard, 900 mila unità nella variante Lite e ben 4,69 milioni per quanto riguarda la soluzione dotata di display OLED. "La Switch è differente dall'hardware del passato, ha la capacità di originare diversi tipi di nuova domanda", ha commentato il presidente Furukawa.

Per quanto riguarda la parte software, Pikmin 4 ha venduto 2,61 milioni di unità, diventando il gioco di maggior successo della serie. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha raggiunto 19,5 milioni di copie dal lancio, in crescita dai 18 milioni di agosto: si tratta del nono gioco più venduto su Switch, ancora lontano dai 31,15 milioni di Breath of the Wild.

Nintendo ha inoltre ravvisato un incremento delle vendite dei giochi della serie Mario dopo il film (operazione che la società vuole ripetere con Zelda). Mario Kart, spinto anche dal DLC rilasciato, ha venduto ulteriori 3,22 milioni di unità nell'anno fiscale, riconfermandosi il gioco più venduto su Switch con circa 57 milioni di unità. Inoltre, Super Mario Bros. Wonder ha raggiunto 4,3 milioni di copie nelle prime due settimane dal lancio, cosa che lo rende il titolo della serie venduto più velocemente.

Per quanto concerne la parte economica, la casa nipponica ha alzato le previsioni annuali, sull'onda di una prima metà dell'anno in cui le vendite nette sono cresciute del 21,2% a 796,2 miliardi di yen, mentre l'utile operativo è salito del 27% a 279,9 miliardi di yen, con l'utile netto salito del 17,7% a 271,2 miliardi di yen.

Nel trimestre Nintendo ha registrato ricavi per 334,9 miliardi di yen e un utile netto di 90,3 miliardi di yen, risultati in calo rispettivamente del 4 e del 19%. Nintendo ora si aspetta di chiudere l'anno con ricavi complessivi di 1,58 trilioni di yen (in precedenza erano 1,45) e un utile netto di 420 miliardi di yen (in precedenza 340 miliardi).

Le previsioni di vendita per l'anno fiscale 2024 restano invariate per quanto riguarda la vendita di hardware: Nintendo si aspetta di vendere 15 milioni di Switch, mentre sono salite le previsioni per quanto riguarda la parte software.

Infine, la casa nipponica ha bollato le indiscrezioni secondo cui avrebbe informato gli sviluppatori di giochi di terze parti di Switch 2 come "false". Durante un briefing per gli investitori, il presidente Shuntaro Furukawa ha aggiunto che "le voci circolano principalmente su Internet, come se fossero informazioni pubbliche, ma sono inesatte".