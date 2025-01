Nintendo chiarisce: l'emulazione non è illegale, ma può facilmente diventarlo

Al recente Tokyo eSports Festa, Koji Nishiura, avvocato brevettuale e vicedirettore generale del dipartimento di proprietà intellettuale di Nintendo, ha chiarito la posizione dell'azienda riguardo all'emulazione dei videogiochi. Nishiura ha ammesso che gli emulatori, di per sé, non sono tecnicamente illegali: insomma, non è lo strumento ma l'uso che se ne fa, e ci sono diversi modi in cui gli emulatori possono violare la legge.

Il dirigente di Nintendo ha evidenziato diverse modalità tramite cui l'utilizzo di un emulatore può infrangere la legge. In primo luogo, ha menzionato il caso in cui un emulatore aggira le misure di protezione tecniche di una console come il Nintendo Switch, progettate per impedire l'esecuzione di giochi piratati. Inoltre, ha sottolineato come la replica di componenti specifici di una console, quali il menu principale o l'interfaccia utente, possa infrangere le leggi sul copyright, essendo questi elementi protetti da diritti d'autore.

Infine, Nishiura ha posto l'accento sul fatto che quegli emulatori che indirizzano gli utenti verso giochi piratati o altro materiale protetto da copyright si pongono in chiara violazione della legge. Queste diverse situazioni delineano un quadro complesso in cui l'uso di emulatori, pur non essendo di per sé illegale, può facilmente sconfinare in territori giuridicamente problematici.

Nel corso dell'ultimo anno, Nintendo ha intensificato la sua azione legale contro progetti di emulazione come Yuzu, Citra e Ryujinx. Nessuno di questi casi è arrivato in tribunale, lasciando lo status dell'emulazione ancora in gran parte senza un precedente legale di riferimento.

Nishiura ha spiegato che i provvedimenti legali contro tali progetti di emulazione sono stati presi come forma di tutela per gli sviluppatori, proprio perché gli emulatori in questione aggiravano le misure di protezione tecnologiche. Nel caso di Yuzu, in particolare, si sospetta che gli sviluppatori abbiano condiviso internamente ROM dei titoli Switch più recenti, violando chiaramente la legge. Questa potrebbe essere stata la ragione principale dell'azione legale di Nintendo contro Tropic Haze, gli sviluppatori di Yuzu.

È possibile che Nintendo abbia intensificato le azioni legali in vista del lancio del Nintendo Switch 2, annunciato la scorsa settimana e il cui debutto è fissato per il prossimo 2 aprile. L'azienda potrebbe voler proteggere la compatibilità e l'unicità della nuova console, prevenendo l'emulazione non autorizzata.

Un dettaglio importante da sottolineare è che le posizioni di Nishiura e Nintendo sono basate sulla legge giapponese, ma che disposizioni simili a quelle su cui Nishiura ha basato le sue affermazioni sono presenti anche nel Digital Millennium Copyright Act.