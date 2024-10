Basta una lettera di Nintendo per chiudere: addio anche a Ryujinx, primo emulatore di Switch

Anche il primo emulatore mai rilasciato di Nintendo Switch è giunto al capolinea dopo una comunicazione della casa di Super Mario. Ryujinx ha annunciato la chiusura temporanea del progetto in attesa di ulteriori sviluppi.

È bastato un contatto da parte di Nintendo per convincere lo sviluppatore noto come gdkchan a chiudere il progetto Ryujinx, primo emulatore open-source di Nintendo Switch. La notizia è stata riportata sul canale Discord ufficiale dal co-sviluppatore riperiperi.

Lo sviluppo di Ryujinx è iniziato poco dopo il rilascio della console, già nel 2017 ed è proseguito fino ad oggi. L'ideatore, il suddetto gdkchan, ha finanziato il progetto attraverso Patreon, la cui pagina è ancora attiva così come il sito web dedicato all'emulatore.

Tuttavia, nelle scorse ore, il repository di GitHub è sparito e gli utenti che tentavano di accedere alla pagina di download hanno (amaramente) scoperto che non era più disponibile. Questo perché gdkchan, che gestisce tutte le risorse relative a Ryujinx, è stato contattato direttamente da Nintendo.

"Ieri, gdkchan è stato contattato da Nintendo e ha ricevuto un'offerta per smettere di lavorare al progetto, rimuovere l'organizzazione e tutti gli asset su cui ha il controllo" si legge nel messaggio di Discord.

"In attesa di capire se accetterà l'accordo, l'organizzazione è stata rimossa, quindi credo sia giusto dire cosa sta succedendo. Invece di lasciarvi con panico e speculazioni, ho deciso di scrivere questo breve messaggio per chiarire la questione".

In realtà è sorprendente che il progetto abbia prosperato praticamente per l'intera vita commerciale di Nintendo Switch. Nintendo è nota per le sue politiche protezionistiche delle proprietà intellettuali e solo pochi mesi fa ha costretto alla chiusura Yuzu, altro emulatore di Switch, e la sua società madre, Tropical Haze, al pagamento di 2,4 milioni di dollari.

Ed è solo l'ultima delle numerose vittorie ottenute da Nintendo nell'ambito del diritto d'autore. Oltre a queste, di recente ha intentato una causa contro Palworld. Il gioco, annunciato per PlayStation pochi giorni fa, avrebbe violato un brevetto sul lancio delle sfere per catturare le creature, secondo le ultime voci.